Doppelter Einsatz für die Volley Youngstars in Sachsen

Die Volley Youngstars Friedrichshafen sind am kommenden Wochenende wieder einmal Gast. In der 2. Bundesliga stehen für die Bundesstützpunkt-Talente die Auswärtsspiele Nummer 8 und 9 beim GSVE Delitzsch (Samstag, 20 Uhr) sowie bei den LE Volleys Leipzig (Sonntag, 16 Uhr) auf dem Programm. Für die Youngstars verlief die Vorbereitung auf die beiden Partien in Sachsen ungewöhnlich.

Zum ersten Mal haben sich in dieser Woche nämlich die Spieler aller vier deutschen Volleyballstützpunkte zu einem Lehrgang in Frankfurt getroffen. Insgesamt waren rund 90 Talente aus Friedrichshafen, Frankfurt, Berlin und München in der hessischen Landessportschule, um zu trainieren, sich auszutauschen und um gegeneinander anzutreten. Eine gute Sache, meint Youngstars-Kapitän Silvio Hellrigl. Er findet die Testspiele „cool, um Spielerfahrung zu sammeln“. Das gelte auch für die Jüngeren, die sonst wenig zum Einsatz kommen. Mittelblocker Carl Möller bestätigt, dass es „richtig viel Spaß macht, gegen die anderen Teams zu spielen“.

Deutscher Volleyball-Verband engagiert Ex-VfB-Trainer

„Unter den Augen der Bundestrainer zu trainieren und sich mit Gleichaltrigen zu messen, bringt die Jungs immer große Schritte weiter“, weiß Youngstars-Coach Adrian Pfleghar aus langjähriger Erfahrung. „Außerdem ist es für uns als Team schön, gemeinsam hier zu sein“, fügt der Häfler Stützpunkttrainer hinzu. Er sowie rund 30 Trainer, unter anderem auch Pfleghars Co-Trainer Bogdan Jalowietzki, haben den Lehrgang für eine Fortbildung genutzt. Für fachkundigen Input hat der Deutsche Volleyball-Verband den ehemaligen deutschen National- und VfB-Trainer Vital Heynen engagiert. Vor Ort war auch die Sportpsychologin Berit Kauffeldt, um den jungen Spielern Hilfestellung bei der Persönlichkeitsentwicklung zu geben. „Das waren hilfreiche Gespräche für uns“, sagt Möller. Mit dem „Schwung aus Frankfurt“ hofft Pfleghar, am kommenden Wochenende ein paar Punkte aus Sachsen zu entführen.

Auswärts unterwegs sind zudem auch die Zweitliga-Volleyballer des TSV Mimmenhausen. Der Vierte tritt am Samstag um 20 Uhr beim Zehnten TuS Kriftel an.