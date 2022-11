Doppelsieg für Tanzpaar Kosch in Bayern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn der Hopfen in der Hallertau nördlich von München geerntet ist, wird in der größten Hopfenregion der Welt nicht nur neues Bier gebraut, sondern auch der Hopfenpokal vertanzt. Über die Jahre haben sich die Pokal-Tanzturniere im Landkreis Freising schon fast zum Geheimtipp entwickelt und feierten diesmal ihre 15. Wiederholung.

Neben bayrischen Tanzpaaren hatten sich auch Paare aus den benachbarten Ländern Österreich, Tschechien, Hessen, Sachsen und Baden-Württemberg zu den Turnieren am vorletzten Oktoberwochenende eingeschrieben. Katrin und Jürgen Kosch vertraten den ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen in der Sonderklasse der Sen. III Standard.

Seit Anfang des Jahres trainieren die Sportpaare des Friedrichshafener Tanzsportvereins beim neu engagierten Profi-Trainerpaar Anton Skuratov und Alona Uehlin. Das Trainerpaar brachte neuen Schwung in den Trainingsbetrieb und seit einigen Wochen zeigten sich erste Erfolge aus der Umstellung. Die Tanzpaare der ATC-Turnier-Trainingsgruppen platzierten sich nicht nur besser im Wettkampf, sie brachten inzwischen auch wieder Goldmedaillen und Siegerpokale an den Bodensee. Einen erneuten Anlauf auf die vorderen Plätze hatte sich das Paar Kosch auch an diesem Wochenende vorgenommen. Und die Trainingsumstellung sollte sich erneut auszahlen. Mit etwas gemischten Wertungen, aber immer noch mit der Majorität auf dem ersten Platz, gewannen Katrin und Jürgen Kosch alle fünf Standardtänze und somit auch den Hallertauer Hopfenpokal am ersten Wettkampftag. Am Folgetag stand für das Häfler Tanzpaar ein weiteres Turnier auf dem Plan. Mit neuem Wertungsgericht sowie zum Teil anderen Wettkampfpaaren entstand eine komplette Neukonstellation gegenüber dem Vortag. Spannend versprachen die Bewertungen aber vor allem deshalb zu werden, weil diesmal nur drei Wertungsrichter statt der üblichen fünf an der Tanzfläche standen. Zwei Juroren hatten kurzfristig absagen müssen. Das ATC-Paar Kosch zeigte sich in diesem Turnier noch besser eingestellt und konnte sogar alle Platz-Eins-Wertungen für sich gewinnen. Damit ging der Sieg auch an diesem Tag wieder nach Friedrichshafen.