Doppelsieg für Häfler D-Jugend bei der Schülerliga

Die Schülerliga des Turngau Oberschwaben ist am Wochenende in Bad Wurzach in die dritte und entscheidende Runde gegangen. Nach den Ergebnissen der beiden ersten Wettkampftage war für drei der vier Mannschaften der Turnerschaft noch vieles offen – und Podestplätze bis ganz oben im Bereich des Möglichen. Entsprechend motiviert gingen die Turnerinnen in den drei Altersklassen an den Start.

Die E-Jugend (acht bis neun Jahre) war an diesem Tag gehandicapt, weil sie lediglich mit drei Mädchen (Milena Litz, Nele Nopper und Marie Schuh) antreten konnte und somit keine Streichwertung hatte. Die Turnerinnen gaben trotz kleinerer Blessuren ihr Bestes. Platz 14 in der Tages- wie Gesamtwertung war für ihre erste Teilnahme an der Schülerliga ein respektables Ergebnis.

Die D-Jugend (zehn bis elf Jahre) ging wieder mit zwei Mannschaften an den Start. Die Häflerinnen mit Anna Fricker, Sophie Jankowiak, Elena Lucarelli, Helen Martin und Amandine Mingstein (alle Jahrgang 2008) hatte am zweiten Wettkampftag den Tagessieg eingefahren und wollte ihr Können auch am dritten Tag unter Beweis stellen. Das Team Turnerschaft Friedrichshafen 2 (Emily Geisler, Chloe Goyarzu, Lena Jankowiak, Maria Merk und Leni Rimmer – alle Jahrgang 2007), die am zweiten Wettkampftag den zweiten Platz erreicht hatte, hoffte auf eine weitere Verbesserung. Die beiden Mannschaften lagen an allen Geräten nah beieinander, wobei die Häflerinnen meistens leicht die Nase vorne hatte. Am Ende erturnten sie sich – nicht zuletzt dank der konstant herausragenden Leistung von Maria Merk – mit 177,80 Punkten tatsächlich den Tagessieg, gefolgt vom TSB Ravensburg (177,40) und der TSG Ailingen (177,20). Die Turnerschaft-Erste musste sich – obschon mit 176,20 Punkten nur 1,6 Punkte darunter liegend – mit dem fünften Platz begnügen.

Am Ende war der Jubel bei beiden Mannschaften – wie auch ihrer Trainerin Karin Bretzel – groß. Denn in der Gesamtwertung der Schülerliga, für die jeweils das schlechteste Tagesergebnis gestrichen wird, gelang den beiden Häfler Teams ein spektakulärer Doppelsieg. Die Zweite wurde Sieger, die Erste kam auf Platz zwei.

Im dritten Durchgang bei den Zwölf- bis 13-Jährigen konnten Honey Ernst, Elisabeth Merk, Dana Urbach, sowie Emma und Jana Zimmermann dieses Mal nicht ganz an ihre Leistung des zweiten Wettkampftages anknüpfen. Insbesondere zwei Stürze am Balken trugen dazu bei, dass es zwar in der Tageswertung mit 177,40 Punkten – hinter dem TSV Tettnang mit 178,60 Punkten und dem FV Altheim mit 180,20 Punkten – erneut für einen dritten Platz reichte. Trotzdem verpassten die Häflerinnen einen Pokal in der Gesamtwertung und mussten mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben mussten.