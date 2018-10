Doppelsieg für Friedrichshafener D-Jugend

Die Turnerschaft Friedrichshafen hat auch am zweiten Wettkampftag in der Schülerliga des Turngau Oberschwaben überzeugende Leistungen gebracht. Insgesamt gab es einen Tagessieg und einen zweiten Platz für die D-Jugend, die C-Jugend erturnte Bronze.

Die E-Jugend (9 bis 10 Jahre) mit Sophia Graf, Milena Litz, Nele Nopper und Marie Schuh zeigte an ihrem zweiten Wettkampftag eine konzentrierte Leistung und turnte am Balken deutlich sicherer als beim ersten Mal. Dank guter Ergebnisse bei Boden und Sprung verbesserten sie ihr Ergebnis um eine Stufe auf Platz zwölf.

Die D-Jugend (10 bis 11 Jahre) ging wieder mit zwei Mannschaften an den Start. Die TS Friedrichshafen 1 mit Anna Fricker, Sophie Jankowiak, Elena Lucarelli, Helen Martin und Amandine Mingstein hatte den zweiten Platz am ersten Wettkampftag nur um einen Zehntelpunkt verpasst – dieses Mal wollten sie weiter nach oben aufs Treppchen. Ein idealer Start am Reck – an dem Anna Fricker mit 15,7 von 16 möglichen Punkten gemeinsam mit einer weiteren Turnerin die Tagesbestwertung erturnte – trug die Mädels voller Elan von Gerät zu Gerät. Die TS Friedrichshafen 2 (Emily Geisler, Chloe Goyarzu, Lena Jankowiak, Maria Merk, Leni Rimmer), die das Siegertreppchen letztes Mal knapp verpasst hatte, zeigte ebenfalls eine hochkonzentrierte Performance an allen Geräten. Insbesondere am Boden punkteten nahezu alle Häfler Mädchen mit einer erstaunlich geschlossen herausragenden Leistung.

Entscheidung fällt in Bad Wurzach

Am Ende schaffte die TS Friedrichshafen 1 mit 180,7 Punkten den Sprung auf das oberste Podest, gefolgt von der TS Friedrichshafen 2 (179,4 Punkte) und dem TSB Ravensburg 1 (180,6 Punkte). Damit bleibt die Frage nach dem Gesamtsieg der Schülerliga hier spannend bis zuletzt – die Entscheidung über die Verteilung der Podestplätze wird am kommenden Samstag in Bad Wurzach fallen.

Im dritten Durchgang bei den 12- bis 13-Jährigen starteten Honey Ernst, Elisabeth Merk, Dana Urbach, sowie Emma und Jana Zimmermann am Stufenbarren in den Wettkampf. Hier mussten die Häfler Turnerinnen im Vergleich zur Konkurrenz einige Punkte liegen lassen. Danach aber starteten sie eine Aufholjagd als zweitbeste Mannschaft des Tages an Schwebebalken und Sprung und schafften somit am Ende des Tages einen umjubelten dritten Platz. Damit besteht auch für diese Mannschaft kommendes Wochenende in Bad Wurzach noch die Chance, nach einem vierten Platz vergangene Woche, die Schülerliga 2018 als drittplatzierte Mannschaft auf dem Treppchen abzuschließen.