DieTurner der TSG Ailingen sind beim Oberschwaben-Cup in Wangen erfolgreich in die Saison gestartet. Gesucht wurden die oberschwäbischen Meister im Einzel und in der Mannschaft. Der Wettkampf diente den Teilnehmern auch als Standortbestimmung für die anstehende Kunstturnliga.

Das Team der TSG Ailingen reiste als Titelverteidiger an, musste aber mit Luca Dilger, Tobias Kammel und den kurzfristig erkrankten Lukas Schnippe auf drei seiner wichtigen Stammturner verzichten. So ging die Mannschaft mit nur vier Teilnehmern an den Start, sodass jeder an allen Geräten turnen musste. Dadurch gab es keine Streichwertung und jeder Fehler oder Sturz ging in die Wertung mit ein. Die Turner schlugen sich jedoch bravourös und erkämpften sich gegen eine starke Eisenharzer Konkurrenz den zweiten Platz, teilt die TSG Ailingen mit.

In der Einzelwertung konnte Ivan Sommer (72,35 Punkte) trotz eines Absteigers am Reck sowie einer nicht vollen Übung am Pauschenpferd seinen Titel verteidigen. Den zweiten Platz belegte der 15-jährige Ailinger Alessio Röhr (68,25 Punkte). Er zeigte unter anderem einen neuen Tsukahara-Sprung mit ganzer Schraube. Auch Antonio Melino gelang mit einem sechsten Platz ein gutes Resultat (56,85 Punkte).

Trainer Thomas Traub zeigte sich insgesamt sehr zufrieden mit dem Resultat, betonte aber auch, für die anstehende Ligasaison sei bei allen Turnern noch Luft nach oben.

Am kommenden Sonntag steht für das Team, welches als KTV Oberschwaben eine Wettkampfgemeinschaft mit Turnern des TV Wetzisreute und des TV Kressbronn bildet, der erste Wettkampf gegen den TSV Schmiden in der STB-Verbandsliga an. Im letzten Jahr gewann die KTV gegen die Fellbacher Turner.