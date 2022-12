Doppelhaushalt 2023/24: Das Kernproblem ist nicht fehlendes Geld

Kurz vor Weihnachten hat der Gemeinderat den Doppelhaushalt für 2023 und 2024 verabschiedet. In der abschließenden Beratung in der Ratssitzung am Montag standen nicht bestimmte Investitionen und konkrete Zahlen im Mittelpunkt, sondern die Personalsituation in der Verwaltung.

Denn auch wenn in diesen vom Ukraine-Krieg und seinen Folgen geprägten Krisenzeiten die finanziellen Spielräume enger geworden sind und möglicherweise noch enger werden, scheitert die zeitnahe Umsetzung von Projekten in Friedrichshafen immer häufiger nicht am Geld, sondern am fehlenden Personal. Insgesamt 120 Stellen sind nicht besetzt. Dazu kommt, dass zusätzliche Aufgaben den Personalbedarf immer weiter in die Höhe treiben.

Auf die Grenzen des Leistbaren hatte die Verwaltung zwar schon in der Vergangenheit im Zuge von Haushaltsberatungen immer wieder hingewiesen. So richtig angekommen scheint die Botschaft aber erst in diesem Jahr. Während die Ratsfraktionen zum Doppelhaushalt 2021/22 noch mehr als 100 Anträge gestellt hatten, die den Bedarf an finanziellen und personellen Ressourcen erhöhten, waren es diesmal lediglich halb so viele.

Dass alle Fraktionen die Personalsituation in ihren Erklärungen aufgriffen, dürfte auch auf einen „Alarmbrief“ des Personalrats zurückzuführen sein, der, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende Anna Hochmuth, „in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht“ habe, dass die Rathaus-Belegschaft am Anschlag und die hohe Belastung auf Dauer nicht tragbar sei. Hochmuth gab zu bedenken, dass auch der Gemeinderat eine Sorgfaltspflicht gegenüber dem Personal habe. Und: „Unsere besten Ideen führen nicht zum Erfolg, wenn kaum oder keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, die sie umsetzen können.“

Auch mal mit kleinen Lösungen begnügen

Den Haushalt mit Projekten voll zu packen, die nicht leistbar sind, sei Augenwischerei, konstatierte auch CDU-Fraktionsvorsitzender Achim Brotzer. „Wir müssen lernen, Prioritäten zu setzen“, sagte Dagmar Hoehne von den Freien Wählern dazu. Einen weiteren Aspekt brachten sowohl FDP-Rätin Gaby Lamparsky als auch Sylvia Hiß-Petrowitz von der ÖDP in die Diskussion ein: Projekte nicht zu groß dimensionieren, sondern auch mal kleine Lösungen anstreben.

Stadt holt sich externe Hilfe

Als „Zeitbombe“ bezeichnete Jürgen Holeksa vom Netzwerk für Friedrichshafen die Personalproblematik. Zum einen, weil Überlastung zu Krankheitsausfällen und hoher Fluktuation führe, zum anderen, weil rund ein Drittel der städtischen Beschäftigten in absehbarer Zeit altersbedingt ausscheiden werde. Um die Probleme rund um Aufgabenumfang und Personalsituation in den Griff zu bekommen, wird sich die Stadt 2023 externe Hilfe zur Untersuchung und Verbesserung ihrer verwaltungsinternen Organisation holen.

Interimslösung für das Hallenproblem

Auch was die inhaltlichen Schwerpunkte für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 betrifft, sind sich die Ratsfraktionen weitgehend einig. Die Top-Themen lauten Bildung und Betreuung sowie Klimaschutz und Klimaanpassung.

Zu ersterem Themenkomplex zählt auch die Erhöhung der Sporthallenkapazitäten. Der Plan, zunächst in Ailingen die neue Rotachhalle zu bauen und dann für eine Übergangszeit beide Hallen zu nutzen, während am Standort der alten Turn- und Festhalle an der Scheffelstraße ein Neubau entsteht, fand zwar breite Zustimmung. Die CDU warb aber – mit Unterstützung vom Netzwerk – weiterhin dafür, zusätzlich eine Interimslösung für die Hallenproblematik in der Kernstadt anzugehen. Letztendlich fand sich für dieses Ansinnen eine Mehrheit.

Millionen für das Schulmuseum

Einig waren sich die Fraktionen auch beim Thema Schulmuseum – und folgten dem Antrag der SPD/Linke-Fraktion, wonach im Haushalt der Zeppelin-Stiftung für die Jahre 2023 bis 2026 insgesamt 5,2 Millionen Euro eingeplant werden sollen. SPD-Fraktionschef Wolfgang Sigg hatte die für den Haushalt ausgegebene Devise „Pflicht vor Kür“ zwar generell geteilt, in seiner Fraktionserklärung aber auch zu Träumen gewagt. Und festgestellt: „Wir brauchen auch Leuchtfeuer, die unserer Stadt ein Gesicht geben.“

Provisorium für Ortsdurchfahrt Kluftern

Kompromisse gab’s zu zwei Themen, die sich in den Vorberatungen in den Ausschüssen als strittig erwiesen hatten. Bis die Ortsdurchfahrt Kluftern wie im Mediationsverfahren zugesagt umgestaltet wird – nach Abschluss der Bauarbeiten im Baugebiet Lachenäcker – soll der Verkehr zumindest durch provisorische Maßnahmen verlangsamt werden.

Keine Interimslösung soll’s dagegen am Stadtbahnhof geben, um Busreisende vor dem Wetter zu schützen – wie von der FDP beantragt. Eine Planungsrate für die Umgestaltung des gesamten Bahnhofsvorplatzes – wie von den Grünen gewünscht – wird aber zunächst auch nicht in den Haushalt eingestellt. Stattdessen soll im zweiten Quartal 2023 ausführlich darüber beraten werden, was sinnvoll und zeitnah umsetzbar ist.