Doktor Schiwago als überwältigendes Gesamtkunstwerk

Mit langem, intensivem Beifall und „Standing Ovations“ hat sich das Publikum am Freitagabend für das gut dreistündige Gastspiel der Oper Leipzig mit dem Musical „Doktor Schiwago“ bedankt.

Wieder einmal sind die Leipziger mit einem Ensemble bestens aufeinander abgestimmter Schauspiel-Sänger nach Friedrichshafen gekommen, mit einem sensationellen Bühnenbild, das sich die Technik so zunutze machte, dass man sie über der selbstverständlichen Wirkung eigentlich gar nicht wahrnahm, mit aufwendigen Kostümen, mit einem vorzüglich agierenden Chor und Orchester unter der Leitung von Christoph-Johannes Eichhorn. Großstadtniveau, wie es sein sollte und wie man es im musikalischen Bereich am ehesten beim Musical erlebt.

Lucy Simons komplexe, durchkomponierte Musik beschreibt virtuos die Stimmungen, die großen Gefühle und das Lokalkolorit, und doch beeindruckt das einbezogene „Lara’s Theme“ von Maurice Jarre aus dem Film ganz besonders, weil es gemeinhin das ausdrückt, was man mit Doktor Schiwago verbindet. Mit welchem? Mit dem Roman, für den Boris Pasternak den Literaturnobelpreis erhielt, oder mit David Leans Film von 1965, der seinerzeit unzählige Menschen in die Kinos lockte? Klar, dass dieser Stoff auch zum Musical wurde, obwohl er überwiegend tragisch ist, keine Happy-Welt. Eine Trauergesellschaft steht am Anfang und am Ende, und selbst bei Schiwagos und Tonias ausgelassen gefeierter Hochzeit, lauert schon das Unheil im Hintergrund und wartet nur darauf loszubrechen. Eine Fallhöhe wie in der klassischen Oper: zu Beginn die äußerlich intakte Welt der Bourgeoisie, die auf dünnstem Boden tanzt, sich vergnügt und intrigiert, am Ende immerhin das schiere Überleben. Im Zentrum mit Schiwago ein Mann zwischen zwei Frauen, ein klassisches Thema, aber immer wieder faszinierend, besonders wenn es so intensiv gelebt wird – gespielt wäre eine Untertreibung – wie hier. Ein Mann, der ganz in seinem Beruf als Arzt aufgeht, der Gedichte schreibt und doch mit beiden Beinen in der Welt steht. Eine Welt, die hier total aus den Fugen geraten ist. In bedrängender Direktheit wird die grauenhafte Realität des Bürgerkriegs in Russland auf die Bühne gebracht. Blutige Kämpfe, Erschießungen, Fanatismus pur, und doch denken die Menschen im größten Elend an die Zukunft. Diese Botschaft kommt in überzeugender Dominanz über die Rampe. Menschen, die in diesem Alltag nicht aufgeben, werden zu Helden, mit denen man sich identifizieren kann, Liebesdrama und Geschichte in einem. Dass sich hier manche erhellende Hinweise auf die heutige Konfrontation mit Russland ergeben, sei am Rande vermerkt.

Dass die großen Gefühle, die vor allem in den Begegnungen der Protagonisten überströmen, nicht in die Kitschfalle geraten, sondern glaubhaft herüberkommen und berühren, ist einerseits der ehrlichen Regie, der subtilen Personenführung von Cusch Jung zu verdanken, der selbst facettenreich den zwielichtigen Viktor Komarowskij auf die Bühne stellt, und andererseits der hochkarätigen Besetzung, für sich die Leipzig vier Gäste ins Haus geholt hat. Als Jurij Schiwago übertrifft sich der musicalerprobte Jan Ammann geradezu, nicht minder glaubhaft verkörpern Lisa Habermann und Hanna Mall die Frauen um Schiwago: die leidenschaftliche Lara und die sanft liebende Tonia. Auch Pascha, der vom Revolutionär zum brutalen Machtmenschen Strelnikow wird, wird von Björn Christian Kuhn noch als zutiefst zerrissener Mensch gezeichnet. Alles passt in diesem Gesamtkunstwerk zusammen: Bühnenbild, Kostüme, Lichtführung, Musik und Gesang, eindrucksvolle Ensembleszenen und Kammerspiel.