Dogma Chamber Orchestra spielt am Freitag auf Bühne am Graf-Zeppelin-Haus

Karten zum Preis von 20 Euro gibt es im Vorverkauf im GZH, Telefon 07541 / 28 84 44 oder per E-Mail an ticket@gzh.de sowie beim www.kulturbüro.friedrichshafen.de

Das Dogma Chamber Orchestra gibt am Freitag, 13. August, in der Reihe „Kultur am Ufer“ ein Konzert auf der Bühne am Graf-Zeppelin-Haus. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Orchester spielt laut Veranstalter unter der Leitung von Mikhail Gurewitsch Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Benjamin Britten und Mikhail Gurewitsch.

Die jungen, bereits international erfahrenen Musikerinnen und Musiker überzeugen mit klassischen Programmen ebenso wie mit Jazz, sie suchen in ihren moderierten Konzerten auf renommierten Bühnen den direkten Austausch mit dem Publikum. Sie haben so schon diverse Preise und Auszeichnungen erspielt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ins GZH verlegt.

Für das Konzert verlost die Schwäbische Zeitung dreimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 10. August, zwischen

0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 88 61 15 an und nennt das Lösungswort „Dogma“ (50 Cent aus dem deutschen Festnetz, eventuell abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media gibt es online unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis.