„Döner of Kebab“: Neuer Imbiss in Friedrichshafen bietet türkische Hausmannskost

„Döner of Kebab“ heißt der neue türkische Imbiss, der vor wenigen Tagen in der Ailinger Straße 63 eröffnet hat. Das „of“ hat dabei eine besondere Bedeutung. Es ist der Name des Ortes Of in der Provinz Trabzon, aus dem die Inhaber-Familie stammt.

Ahmet Kiroglu ist im Hauptberuf Flaschner und Generalunternehmer; das neue Geschäft betrachtet er als Familienprojekt, bei dem alle mithelfen. Nicht nur durch den Namen ist der Gastronomiebetrieb eng mit der Region am Schwarzen Meer verbunden.

Ahmet Kiroglu (rechts) und sein Team bieten Döner und viele weitere türkische Spezialitäten. (Foto: Gunthild Schulte-Hoppe)

Auch viele Rezepte stammen von dort. Dabei legen Kiroglu und sein Team Wert darauf, so viel wie möglich selbst und aus frischen Zutaten herzustellen. Zum Angebot gehören neben türkischer Hausmannskost Döner aus Hähnchen- oder Rindfleisch auch Pizza und Grillhähnchen.

Alle Gerichte kann man sich drinnen oder – bei schönem Wetter – draußen schmecken lassen oder gut verpackt mitnehmen. „Döner of Kebab“ ist täglich außer mittwochs von 11 bis 22 Uhr geöffnet.