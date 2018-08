Do-228 soll elektrisch fliegen, Do-328 ein Comeback feiern

Den Flugzeughersteller Dornier gibt es zwar schon lange nicht mehr, mit Innovationskraft in der Luftfahrt wird der Name aber immer verbunden bleiben. Und die Dornier-Historie könnte in den nächsten Jahren sogar um ein weiteres innovatives Kapitel erweitert werden. Eine Interessengemeinschaft unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt will die traditionsreiche Do-228 zum möglicherweise ersten größeren Passagierflugzeug der Welt mit elektrischen Triebwerken umrüsten. Unabhängig davon gibt es neue Anzeichen für eine Wiederaufnahme der Do-328-Produktion.

Die Produktion der Do-228, die in den 1980er-Jahren unter anderem von der Delta Air im Regionalflugverkehr ab Friedrichshafen eingesetzt wurde, war in Deutschland 1998 eigentlich bereits eingestellt worden. Lediglich ein Hersteller in Indien produzierte weiterhin verschiedene Varianten des Modells – für zivile und auch militärische Zwecke. 2009 wurde die Produktion auch am ursprünglichen Standort in Oberpfaffenhofen wieder aufgenommen – von der Schweizer Firma Ruag Aviation, die sich nun mit den Firmen Siemens und MTU Aero Engines unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in einer Interessengemeinschaft verbündet hat, um die Elektrifizierung von Flugzeugen der so genannten Commuter-Klasse in Angriff zu nehmen. Das sind Kurzstrecken-Verkehrsflugzeuge für bis zu 19 Passagier, die vor allem als Zubringer eingesetzt werden.

Die Do-228 soll zunächst als Forschungsflugzeug dienen. Das bestätigt Falk Dambowsky, Pressesprecher des DLR, auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Der 19-Sitzer könnte weltweit das erste größere Passagierflugzeug mit Elektroantrieb werden. Ob daraus eine Serienproduktion entstehen könnte, darüber lässt sich allenfalls spekulieren, da die Finanzierung des Projekts noch nicht gesichert ist. „Die Unternehmen sind bereit, Eigenleistungen zu erbringen, sind jedoch zur Realisierung auf öffentliche Förderungen angewiesen“, teilt Dambowsky dazu mit. Bei gesicherter Finanzierung sind erste Testflüge offenbar für 2020/2021 geplant. Das berichtet die Zeitung „Die Welt“. Gegenüber der Schwäbischen Zeitung wollte der DLR-Sprecher sich zum Zeitplan nicht äußern, kündigte aber an, dass es dazu in den nächsten Tagen Informationen geben werde.

Kleinere Flugzeuge mit E-Antrieb sind bereits in der Luft unterwegs. Siemens gilt als einer der Vorreiter in der Entwicklung von elektrischen Flugzeugtriebwerken und hat auf der Aero in Friedrichshafen mehrere Modelle vorgestellt, die gemeinsam mit dem Flugzeughersteller Magnus entwickelt worden waren.

Comeback für die Do-328?

Neue Entwicklungen kündigen sich auch für die Do-328 an. 13 Jahre nach dem Ende der Produktion in Oberpfaffenhofen soll es erneut Bestrebungen für ein Comeback des Kurzstreckenfliegers geben. So berichtet der Weser-Kurier in Bremen, dass die Firma 328 Support Services auf der Suche nach einem neuen Produktiosstandort in Deutschland sei – eben in Bremen und Leipzig. Die Entscheidung für einen der beiden Standorte soll dem Bericht zufolge noch in diesem Jahr fallen. Eine Anfrage der Schwäbischen Zeitung an 328 Support Services blieb bislang unbeantwortet.

Als Besitzer des Typenzertifikats für die Do-328 ist das Unternehmen für die Kundenbetreuung und die Ersatzteilfertigung für die noch eingesetzten Maschinen dieses Typs zuständig. Die Do-328, die bis zu 33 Passagieren Platz bietet, gibt es als Turboprop- oder Jet-Version. Größter Nutzer der Jet-Version ist übrigens die dänische Sun-Air, die seit Juni Direktflüge von Friedrichshafen nach Düsseldorf anbietet – und künftig möglicherweise auch Hamburg mit dem Bodensee-Airport verbinden wird.

Die Do-328 ist das bislang letzte Verkehrsflugzeug, das komplett in Deutschland entwickelt und gebaut wurde. Pläne für eine Wiederaufnahme der Produktion gab es schon vor drei Jahren – über eine türkische Tochtergesellschaft der us-amerikanischen Sierra Nevada Corporation, zu der auch 328 Support Services gehört. Im Juli 2015 trafen sich die Verantwortlichen in Friedrichshafen, um sich über die Dornier-Geschichte zu informieren. Der Schwäbischen Zeitung sagte Dave Jackson, Chef von 328 Support Services, damals, dass zunächst 50 Flugzeuge an die türkische Regierung geliefert werden würden. Zusätzlich gebe es Gespräche mit einer großen Anzahl an Interessenten. Das ambitionierte Vorhaben scheint allerdings ins Stocken geraten zu sein. In verschiedenen Medien wird sogar über ein Scheitern des Projekts gemutmaßt.