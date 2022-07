Diskussion um Zukunft des Bodensee-Presseclubs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Knapp 20 Mitglieder des Bodensee-Presseclubs (BPC) trafen sich zur Mitgliederversammlung im Graf Zeppelin-Haus, um Berichte des Vorstands entgegenzunehmen und sich Gedanken über die Zukunft des Vereins über das Jubiläumsjahr 2023 hinaus Gedanken zu machen.

Der seit 2014 amtierende Präsident Manfred Weixler warf zunächst einen Blick zurück auf die schwierige Zeit im Zeichen der Corona-Pandemie. Diese habe kein normales Clubleben zugelassen. Weixler betonte, dass er bei der nächsten Wahl 2023 nicht mehr als Präsident zur Verfügung stehe. Auch weitere Vorstandsmitglieder werden nicht mehr antreten.

Über die Frage, wie es mit dem Club im Jubiläumsjahr des 40. Geburtstages 2023 weitergehen kann, entwickelte sich eine lebhafte Diskussion. Dazu hieß es von Seiten des Vorstands: „Wir erwarten von den Mitgliedern Vorschläge und Anregungen, wie der Presseclub aufgrund der Altersstruktur und den zu erwartenden personellen Veränderungen in der Vorstandschaft ab 2023 weitergeführt werden kann oder soll.“ Jetzt wollen einige Mitglieder Gespräche mit einer anderen örtlichen Presseorganisation führen, von der ein Vorstoß des BPC über eine künftige Zusammenarbeit zunächst kategorisch abgelehnt worden war. Vielleicht sei das Anliegen des BPC nicht in geeigneter Form an die Mitglieder dort herangetragen worden, mutmaßte ein Mitglied beider Organisationen, der jetzt aktiv werden will. Eine andere Wortmeldung sah eine Lösung innerhalb des Clubs: „Wir sollten schauen, dass wir einen neuen Vorstand bilden können und der Presseclub in seiner derzeitigen Form bestehen bleiben kann.“

Vor der Debatte über die Zukunft des BPC warf Vize-Präsident Herbert Guth einen Blick auf die zurückliegenden Veranstaltungen. Das aktuelle Jahresprogramm sieht unter anderem den Jahresausflug am 24. September vor. Danach steht eine Bildungsfahrt nach Berlin mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Volker Mayer-Lay vom 16. bis 19. Oktober an.

Unter dem Titel „Vorsicht im Alter“ ist ein Vortrag zum Thema Betrugsmaschen geplant. Dieser soll am 8. November stattfinden. Schatzmeister Hubert Keckeisen konnte von einer gesunden wirtschaftlichen Lage berichten. Einnahmen und Ausgaben standen im Einklang. Dafür sorgten die derzeit 62 Mitglieder des Vereins. „Unser Verein ist gesund und steht auf festen Füßen“, betonte Keckeisen.