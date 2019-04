Diskussion um „Landshut“: War Rückholung an den Bodensee „Projekt ohne richtigen Plan“?

Dass Bundesaußenminister Sigmar Gabriel die „Landshut“ 2017 nach Friedrichshafen geholt hat, ist kein Geheimnis. In seiner aktuellen Ausgabe berichtet der „Spiegel“, dass der SPD-Politiker dies gegen den Rat der eigenen Fachleute getan habe und „das Projekt ohne richtigen Plan und gesicherte Finanzierung durchboxte“.

Der „Spiegel“ bezieht sich auf Akten zu dem Vorgang, die dem Hamburger Nachrichtenmagazin vorliegen. Demnach seien weder das Staatsministerium für Kultur und Medien, das heute die Federführung beim geplanten „Landshut“-Museum hat, begeistert gewesen von Gabriels Plänen noch das Innenministerium, dem die GSG 9 untersteht, die die Lufthansa-Maschine 1977 aus der Hand linker Terroristen befreit hat. Auch die Mitarbeiter des damaligen Außenministers waren wohl der Meinung, dass man allenfalls Teile des schrottreifen Fliegers nach Deutschland holen sollte.

Gabriel setzte sich durch und entschied wohl letztlich auch, dass das Häfler Dornier-Museum den Zuschlag für die geplante Ausstellung zum Thema RAF-Terror bekam. Museumsdirektor David Dornier habe zwar betont, dass er das Projekt nicht alleine stemmen könne, aber auf das „wohlhabende industrielle Umfeld“ und die Stadt verwiesen.

Glaubt man dem „Spiegel“, dann war die Bundesregierung über die angespannte Beziehung zwischen Dorniers und der Stadt nicht informiert. Die Familie hatte schon lange vor der „Landshut“-Entscheidung um finanzielle Unterstützung gebeten und ein mögliches Ende des Museums in den Raum gestellt.

OB Andreas Brand hat eine Beteiligung der Kommune an einem „Landshut“-Museum immer abgelehnt. In einem Brief an Gabriel schreibt er laut Spiegel: „Die „Stimmungslage im Gemeinderat hat mir verdeutlicht, das eine Beteiligung am Projekt ,Landshut’ durch die Stadt Friedrichshafen oder die Zeppelin-Stiftung nicht mehrheitsfähig ist.“ Bis heute ist nicht geklärt, wer die laufenden Betriebskosten des Museum übernehmen soll.