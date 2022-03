Diskussion jetzt gefordert: Die Grünen wollen gerechtete Parkgebühren

Laut einer Pressemitteilung der Ratsfraktion der Grünen sollen die Parkgebühren gerechter werden. Für die Grünen ist es unverständlich, warum die Mehrheit des Gemeinderats aus immer wieder wechselnden Gründen einer Gebührenerhöhung widerspricht. Sie erinnern in diesem Zusammenhang auch das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK).

„Wer es mit dem Klimaschutz ernst meint und die Aufenthaltsqualität in der Stadt steigern will, kommt an einer Preiserhöhung nicht vorbei“, sind sich die Fraktionsmitglieder einig. Stephanie Glatthaar verweist außerdem darauf, „dass das Regierungspräsidium den Doppelhaushalt 2021/22 zwar genehmigt hat, die Stadt aber gleichzeitig aufruft, die gegenüber dem RP zugesagten Gebührenanpassungen umzusetzen“. Erst unlängst war die Hundesteuer merklich erhöht worden – aus genau diesem Grund.

Für die Grünen gehören die Parkgebühren seit langem schon zu den Gebühren, die steigen sollten. Sie sehen darin einerseits die Möglichkeit, mehr Menschen auf Fahrrad oder in Bus und Bahn zu bringen, andererseits in der Konsequenz die Innenstadt von derzeit sehr vielen Fahrzeugen zu befreien.

Sprit wird billiger

Aufgrund der Inflation und angesichts der Kosten des Öffentlichen Personen Nahverkehres (ÖPNV) werde das das Parken also immer günstiger. Dazu komme, dass auch die Spritpreise gemessen am Einkommen der Menschen eher niedriger werden, als dies zur Zeit an den Zapfsäulen wahrzunehmen ist. Und der Parksuchverkehr würde ausbleiben, wenn die Parkhäuser preislich attraktiver würden. Weitere Beispiele sollen die Argumente der Grünen untermauern.

„Durch ein überarbeitetes Parkgebührenkonzept würde die Stadtverwaltung den ISEK-Zielen aus den Bereichen Mobilität und Klimaschutz gerecht“, schreiben die Grünen in ihrer Pressemitteilung, in der sie auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema im Gemeinderat fordern.

Debatte jetzt nötig

Eigentlich sollte nach der Sommerpause 2021 bereits über die Parkgebühren gesprochen werden. Das Netzwerk für Friedrichshafen habe jedoch im Dezember, als das Konzept vorlag, den Antrag gestellt, darüber nicht zu diskutieren. Es bekam dafür eine Mehrheit der fünf Fraktionen CDU, Freie Wähler, Netzwerk, FDP, ÖDP/Parteilos. Diese Fraktionen beantragten Anfang März erneut, nicht über die Parkgebühren zu diskutieren, diesmal waren die gestiegenen Spritpreise ausschlaggebend.