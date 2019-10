Discofox-Paare behaupten sich gegen Konkurrenz

Die 22. Internationale Meisterschaft um den Bodensee-Cup im Discofox hat am vergangenen Wochenende in der Tanzschule No. 10 in Friedrichshafen stattgefunden. Paare aus Österreich, der Schweiz, Deutschland und der französischen Schweiz waren hier in vier Klassen am Start.

Aus der Tanzschule No. 10 stellten sich sechs Paare dem Starterfeld. In der Beginnerklasse starteten Kirsten und Dirk van Bruggen, Herbert Friessinger mit Sabine Lihl und Gunnar Heimann mit Monika Dannert-Stehle. Souverän qualifizierten sich alle Häfler Paare für das Finale, heißt es in einer Pressemitteilung. Den vierten Platz – in ihrem ersten Turnier, erreichten in der Beginnerklasse Gunnar Heimann mit Monika Dannert-Stehle. Auf das Treppchen konnten sich mit Platz drei Herbert Friessinger mit Sabine Lihl und Platz zwei Dirk und Kirsten van Bruggen tanzen. Der erste Platz ging an Marco Häusler mit Martina Schlegel.

Paare, die schon länger Discofox tanzen, starteten in der Rising-Star-Klasse. Andreas und Doris Ziegaus schieden in der Hoffnungsrunde aus und belegten den elften Platz. Fabian Behrendt und Alina Bergmann überzeugten mit ihrer tänzerischen Leistung und gewannen die Klasse.

Der Höhepunkt des Tages war das Turnier der Starklasse. Hier trafen sich die Paare auf der Tanzfläche, die sich Mitte November bei der Weltmeisterschaft treffen werden. Hilde Schütze und Karl Deiring gingen für die Tanzschule No.10 an den Start. Ohne Umwege qualifizierten sie sich sich für die erste Zwischenrunde. Hier zeigte sich, dass sie in letzter Zeit viele internationale Turniere getanzt hatten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Ruhig und sehr konzentriert tanzten sie vor vollem Haus.

In der Final-Kür zeigten Hilde Schütze und Karl Deiring ihre tänzerische Erfahrung. Damit erreichten sie in der höchsten internationalen Klasse den dritten Platz. Platz zwei ging an Alexander Poschgan mit Maya Pratl aus Österreich, Platz eins an Mike Bardet mit Eva Lorendeaux aus der Schweiz.