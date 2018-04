In Konstanz hat das dritte Länderturnier im Discofox stattgefunden. Von der Häfler Tanzschule No. 10 waren hier zwei Paare in der Sektion Discofox am Start. In der C-Klasse starteten Annika Wenig/Felix Stange. Hilde Schütze und Karl Deiring starteten für die Häfler Tanzschule No.10 in der S-Klasse.

Felix Stange und Annika Wenig warten für die C-Klasse gemeldet. In einer Sichtungsrunde wurden sie in die nächst höhere B-Klasse gesichtet. Die Leistungsdichte bei dieser internationalen Meisterschaft war im allen Klassen sehr hoch. In den Vorrunden der B-Klasse hatten es die Wertungsrichter nicht leicht. Souverän überzeugten Annika Wenig/ Felix Stange die Wertungsrichter. Ohne Umwege konnten sie sich für das Halbfinale qualifizieren. Felix Stange und Annika Wenig setzten sich beim Turnier am Ende durch. Mit diesem Sieg in der höheren Klasse, waren sie sogleich auch Sieger der Länderserie in der C-Klasse.

Nun stand das Turnier der höchsten Klasse im Discofox, der Star-Klasse, auf dem Programm. Hilde Schütze und Karl Deiring zeigten schon in der Vorrunde, dass sie an diesem Abend ein Wörtchen mitreden wollten. Souverän zeigten sie von Anfang an technisch sauberes und harmonisches Tanzen. Ohne Umwege kamen sie ins Halbfinale. Nach insgesamt vier Runden wurde das Paar für das Finale aufgerufen. Im Finale mussten alle Paare gemeinsam eine Übersichtsrunde auf ein Slow-Lied (langsam) und ein Quick-Lied(schnell) tanzen. Jedes Paar musste danach einzeln ihre Kür (auf ein eigenes Lied) tanzen.

Da es bis nach der Kür keine offene Wertung gab, wusste kein Paar, wie das Ergebnis ausfiel. Hilde Schütze und Karl Deiring machten laut Vereinsmitteilung die Sensation perfekt. Das Paar aus Friedrichshafen schaffte Platz zwei.

Alle drei Turniere hatten Schütze/ Deiring getanzt und konnten in der Serie mit zwei Siegen und einem zweiten Platz den Gesamtsieg in der Länderserie verbuchen und holten zum zweitenmal in Folge den Wanderpokal nach Friedrichhafen.