Im Rosengarten in Mannheim hat eines der größten Tanzsportereignisse Deutschlands und Europas stattgefunden. Die m-motion ist eines der wichtigsten Tanzereignisse in den Bereichen Hip-Hop, Video-Clip-Dancing Standard/Latein, Salsa und Discofox. Das Häfler Disco-Fox-Paar Felix Stange und Annika Wenig holten laut Vereinsmitteilung den Titel.

Aus 24 Nationen haben Hobbypaare wie Profis ihr Können gezeigt. Aus der Häfler Tanzschule No.10 waren zwei Paare bei diesem Großevent am Start. Sie mussten sich auch in diesem großen Feld gegen die Paare aus Osteuropa, Schweiz, Österreich und Deutschland messen. Bei dieser Meisterschaft wurde in drei Altersklassen gestartet, bis 19 Jahre von 20 bis 35 Jahren und ab 35 Jahren. Hier mussten alle Paare eine Sichtungsrunde tanzen und wurden hier in 3 Leistungsklassen eingestuft (B-Reihe-Anfänger, A-Reihe- erfahrene Tänzer und M-Reihe-Sportklasse).

In der Altersklasse bis 19 Jahre in der Hobbyklasse wurden Felix Stange und Annika Wenig in die M-Reihe gesichtet. Locker und souverän tanzten sie die fünf Vorrunden schafften am Ende Platz eins. Es war der erste Titel des Deutschen Meisters im Discofox in der Altersklasse bis 19 Jahre in der Hobbyklasse, der an den Bodensee geholt wurde. Als Sieger ihrer Klasse durften sie auch in der höchsten Klasse der „Superliga“ an den Start gehen. Hier wurden sie in die A-Reihe gesichtet und konnten ein weiteres Mal bis in das Finale tanzen. Am Ende war es Platz drei.

Hilde Schütze und Karl Deiring tanzten in der Superliga und wurden in die höchste Klasse, der M-Reihe der Altersklasse 3, gewertet. Das Starterfeld war hier sehr groß, die Paare kamen aus ganz Europa. Schütze und Deiring konnten die internationalen Wertungsrichter schon in der Vorrunde überzeugen. Das Paar erreichte das Finale. Hilde Schütze und Karl Deiring belegten den dritten Platz.