Dirk Schäfer erzählt von seiner Reise durch den Wilden Westen

Dirk Schäfer ist mit dem Motorrad durch den Wilden Westen gereist. Am Montag, 30. Dezember, ab 19.30 Uhr erzählt er in der Reihe Wunderwelten im Graf-Zeppelin-Haus von „USA – Der Südwesten“. Schäfers Live-Reportage widmet sich den legendären Landschaften des amerikanischen Südwestens und seiner Bewohner. Der Fotograf und Filmer durchstreift laut Veranstalter berühmte Nationalparks und die einsamen Wüstenregionen zwischen Kalifornien und Colorado. Unterwegs begegnet er Menschen, die auf ihre Weise den Traum eines freien Lebens in einer immer enger vernetzten Welt leben. Hunderte Meilen ist Dirk Schäfer in einer selten gewordenen Einsamkeit unterwegs, die von Mensch und Maschine alles fordern. So wird aus dieser Reise auch ein Roadtrip im 21. Jahrhundert, der immer wieder die Grenze zum modernen Abenteuer überschreitet. Eindrucksvolle Fotos und packende Videos inklusive. Karten sind bei der Vorverkaufskasse des GZH, Telefon 07541 / 28 84 44 oder online unter www.reservix.de erhältlich. Foto: Dirk Schäfer