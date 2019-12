Ein anspruchsvolles Programm hatte sich Honggi Kim für seinen ersten Auftritt innerhalb der Reihe „Earthquake“ im Kiesel für den Sonntagvormittag herausgesucht. Klavierwerke von Ligeti, Beethoven, Saint-Saens/Liszt und Schumann präsentierte der 1991 geborene südkoreanische Pianist mit selbstverständlicher Virtuosität und ganz persönlicher musikalischer Gestaltungskraft. Nicht umsonst erhielt er 2018 beim renommierten „Concours Géza Anda“ in Zürich den Schumann-Preis der Jury.

Direkt in die Vollen, vom Klaviertechnischen aus gesehen, griff Kim mit der Etüde Nr. 6 von György Ligeti. Über einem durchgehenden Sechzehntel-Impuls muss der Pianist Melodien in unterschiedlichen Tempi legen. Bravourös, wie durch immer mehr Überlagerungen in einer Art „Tempo-Fuge“ im Mittelteil vier verschiedene Geschwindigkeiten auf einem einzigen Instrument übereinander geschichtet wurden.

In der publikumswirksamen Sonate Nr. 3 C-Dur aus Ludwig von Beethovens Opus von 32 Klaviersonaten spürte man die eigenständige Auseinandersetzung des Pianisten mit dem „Neuen Testament der Klaviermusik“. Ein kraftvoller Anschlag und starke dynamische Schattierungen verdeutlichten Beethovens neuen Weg als Ablösung des „galanten“ Stils der Mozartschule. Den weit ausladenden ersten Satz mit vielfältigen Themenaneinanderreihungen hielten spannende Zwischenspiele zusammen. Neben markanten Akkordbewegungen trat das geschwungene, verschränkte Spiel von Diskant und Mittellage besonders hervor. Eine Stimmung von Nacht und Sternen mit schwärmerischer Elegie entstand im langesamen Adagio zunächst mit verhaltenem Gesang. Nach klagenden Seufzer Motiven und dröhnenden Fortissimo-Akkorden für die schrecklichen Nachtgestalten verschwand die wiederkehrende, sehnsüchtige Anfangsmelodie in dunkler Tiefe wie ein Hauch. Erfrischend, in gutem Tempo dann die kanonartigen Stimmeneinsätze zu Beginn des Scherzos. Über einem markanten Bass-Thema bewunderte man die flüssigen Triolen-Argeppien im Trio. Mit ausgelassenem Temperament fesselte Kim die Zuhörer im Rondo des letzten Satzes bis zum lautstarken Oktavenschluss.

Die an die Grenzen der Virtuosität gehende Interpretation des „Danse macabre“ in der Klavierbearbeitung von Franz Liszt verdeutlichte, warum sie fast genauso erfolgreich wie das originale Orchesterwerk von Camille Saint-Saens ist. Aber nicht nur die wilden, vollgriffigen Akkorddurchgänge und rasanten Skalen über die ganze Tastatur, sondern der variantenreiche, feine Anschlag, der die Soloinstrumente des Orchesters durchschimmern ließ, führten zu einem ganz besonderen Hörerlebnis.

Schwer hatten es die nachfolgenden „Davidsbündlertänze op.6“ von Robert Schumann gegen diese Kraft anzukommen. Die 18 kurzen Stücke für Klavier – der Name stammt vom geheimnisvollen Davidsbund Schumanns – leben vom Kontrast der beiden, ebenfalls fiktiven Personen, Florestan und Eusebius. In der balladenmäßigen Nr. 10, in raschem Tempo und schnellen Figuren, trat zum Beispiel der streitbare Geist Florestans deutlich hervor. Zart und gesanglich dagegen die Nr. 14 für die introvertierte Seite Schumanns in der Figur des Eusebius. In ständigem Wechsel dieser beiden Pole gelang es Kim die Charakterstücke mit jeweils unterschiedlichstem Ausdruck zum Leben zu erwecken. Für den verdienten Beifall wurden die Zuhörer mit der romantischen „Träumerei“ auf den Weihnachtsmarkt entlassen.