Direkt am Bodensee: Hier laden Radfahrer kostenlos ihr E-Bike auf

Kostenloser Service für E-Radler: In Friedrichshafen haben Stadt und Stadtwerk die neue Ladestation für E-Bikes und Pedelecs am Antoniusplatz eröffnet. Gäste und Einheimische können dort künftig ihre Elektrofahrräder kostenlos aufladen, wie die Betreiber in einer Pressemitteilung erklären.

Für Oberbürgermeister Andreas Brand ein weiterer, erfreulicher Schritt in Richtung E-Mobilität in Friedrichshafen: „E-Bikes und Pedelecs haben durch die Corona-Zeit noch einmal einen gewaltigen Schub erfahren. Es passt also hervorragend, dass wir nun direkt in der Nähe zu Innenstadt und Gastronomie Lademöglichkeiten haben.“ Gäste könnten so ihr Fahrrad laden und gleichzeitig einen Stadtbummel machen oder die nahen Cafés und Restaurants besuchen. „Gerade für Tagesausflügler aus der Umgebung ist das ein perfektes Angebot.“

Die Ladestation bietet vier abschließbare Fächer mit jeweils zwei gängigen 230-Volt-Steckdosen. „Aufgrund der vielen verschiedenen Akku-Typen, die auf dem Markt sind, war das die beste Lösung“, erklärte Alexander-Florian Bürkle. Der Geschäftsführer des Stadtwerks am See weiß: E-Bike-Fahrer haben ohnehin meist ihr eigenes Netzteil dabei. Das Stadtwerk übernimmt die Kosten für den Ökostrom.

Die neue Ladestation hat das Stadtwerk am See im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Stadt Friedrichshafen gebaut. „Der Bau von Lade-Infrastruktur für Betriebe und Kommunen ist ein Baustein unserer umfassenden E-Mobilitäts-Strategie“, erläutert Bürkle. Das Stadtwerk erarbeite dabei im Auftrag der Kunden Konzepte für E-Mobilität.

Mit einem 50-Cent- oder Ein-Euro-Stück als Pfand kann man das jeweilige Fach abschließen. In den Ladefächern sind zusätzlich noch Ladekabel für verschiedene Handy-Typen fest verbaut. So kann man auch sein Handy einfach und kostenlos „auftanken“.