Ein eleganter Abend in wunderschönem Ambiente, bei dem es ums Genießen ging, bei dem aber der gute Zweck und der Gedanke an kranke Kinder die Hauptrolle spielte. Das war das „Dinner4Charity“, zu dem die Häfler Friseurinhaberin Olivia Bucher am Samstag ins Zeppelin-Museum eingeladen hatten. Viele Sponsoren aus Friedrichshafen und weit darüber hinauskamen, feierten im ausverkauften Haus mit und sorgten dafür, dass insgesamt 19 000 Euro an Spenden zusammenkamen.

Zum stolzen Ergebnis trugen auch andere Unterstützer aus der privaten oder der Geschäftswelt bei, nicht zuletzt die ebenfalls unentgeltlich arbeitenden Akteure der Charity – von Frank Rebholz und seinem Team vom Museumsrestaurant, über Gourmet-Koch Dominic Legeay, bis zur Band Accoustic Affair, DJ Stefan Kindler – und vielen anderen.

Seit drei Jahren unterstützt Olivia Bucher den gemeinnützigen Verein „Die Haarspender“, der in Wien beheimatet ist. Der Verein hilft Kindern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn, die ihre Haare durch eine Krebstherapie oder eine andere Krankheit verloren haben, mit maßgeschneiderten Echthaar-Perücken. Diese werden von vielen Krankenkassen oft nicht übernommen – und sind von vielen betroffenen Familien kaum zu bezahlen. „Ich habe den Kampf und die Zuzahlung für eine Perücke selbst erlebt“, sagt Vereinsgründer Holger Thomas Möller, der seine beiden Eltern durch Krebs verloren hat. „Oftmals wird von Krankenkassen nur ein Anteil der Perückenkosten übernommen, vor allem dann, wenn es um Echthaarperücken geht. Gerade auch Kinder leiden um ein Vielfaches mehr unter ihrem Haarverlust und wissen gar nicht recht, damit umzugehen. Und genau um diese Kinder geht es uns.“ In ihrem Vortrag machte die Häfler Kinderärztin Dr. Patricia Sommergruber-Buck darauf aufmerksam, dass es – neben der Chemotherapie bei bösartigen Erkrankungen – auch andere Möglichkeiten des Haarausfalls gebe, die in jedem Lebensalter auftreten könnten. Die „Alopezie“ („Kreisrunder Haarausfall“) sei zum Beispiel eine Möglichkeit einer entzündlichen Haarausfallerkrankung. Der komplette Haarausfall sei bei Jugendlichen – speziell bei Mädchen – oft mit einer starken Belastung im Alltag und fehlendem Selbstbewusstsein im Umgang mit anderen Teenagern verbunden. „Um eine Stigmatisierung zu vermeiden, sind in solchen Fällen Echthaarperücken sehr wichtig“, sagt Sommergruber-Buck mit Nachdruck.

„Haare gut, alles gut“, sagen Frank Brormann und Milena Gudalovic. Sie haben die weite Anreise aus Münster und Nürnberg nicht gescheut. „Die Initiative von Olivia Bucher hat Unterstützung wirklich verdient“, sind sich die beiden einig. „Perücken können zumindest ein Lächeln in die Gesichter von Kindern zaubern – und damit vielleicht auch zur Heilung beitragen.“ Ähnlich argumentiert Anna Vogt aus Wasserburg, die zusammen mit ihrem Mann Friedemann Minninger gekommen ist. „Ich habe durch die Erkrankung einer Freundin mitbekommen, mit welchem Drama es verbunden ist, eine Echthaarperücke zu bekommen“, sagt sie. „Ich bin Vater eines Sohnes und dankbar, dass er gesund ist“, ergänzt Jürgen Auer aus Tettnang. „Die heutige Veranstaltung ist wirklich eine tolle Sache und ich zolle allen Menschen Respekt, die die Charity-Aktion unterstützen.“

„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich bin“, sagt Olivia Bucher nach einem so gelungenen Abend, der ihre Hoffnungen und Wünsche bei weitem übertroffen habe. „Ich bin sprachlos. Mein Dank gilt allen Unterstützern, die diese Veranstaltung zu solch einem großen Erfolg gemacht haben.“