Dilek Güngör liest aus „Vater und ich“

Im Kiesel im k42 liest Dilek Güngör am Dienstag, 5. April, um 20 Uhr aus ihrem Roman „Vater und ich“. Darin, so die Presemitteilung des veranstaltenden Kulturburös, erzähle sie so liebevoll wie humorvoll von einer Vater-Tochter-Beziehung. Schweigen und Sprachlosigkeit bestimmen das Verhältnis zwischen der Journalistin Ipek und ihrem Vater, einem sogenannten Gastarbeiter, der in den 1970er-Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam und geblieben ist. Die Nähe, die Tochter und Vater einst verbunden hat, ist ihnen mit jedem Jahr ein wenig mehr abhandengekommen, und mit der Nähe ist auch die gemeinsame Sprache verschwunden. Während eines Besuchs der Tochter im Elternhaus wagt sie einen Annäherungsversuch.

Dilek Güngör wurde 1972 in Schwäbisch Gmünd geboren. Heute arbeitet sie als Journalistin und Schriftstellerin in Berlin. Ihre gesammelten Zeitungskolumnen erschienen in den Bänden „Unter uns“ und „Ganz schön deutsch“. 2007 veröffentlichte sie ihren ersten Roman „Das Geheimnis meiner türkischen Großmutter“. 2019 erschien ihr zweiter Roman „Ich bin Özlem“ im Verbrecher-Verlag. „Vater und ich“ ist ihr dritter Roman und war 2021 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Karten kosten fünf Euro. Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus unter der Telefonnummer 07541 / 288444 oder per E-Mail an ticket@gzh.de.