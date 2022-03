Dilek Güngör liest aus ihrem neuen Roman „Vater und ich“

Die Journalistin und Schriftstellerin Dilek Güngör liest am Mittwoch, 6. April, um 19 Uhr im Stadtarchiv aus ihrem neuesten Roman „Vater und ich“. Der Roman wurde 2021 für den Deutschen Buchpreis nominiert. Die Veranstaltung wird musikalisch vom Simon Ort Trio mit Wattie Rosenberg (Violine) begleitet.

Dilek Güngör beschreibt darin die Annäherung einer Tochter an ihren Vater, der als sogenannter Gastarbeiter in den 1970er Jahren aus der Türkei nach Deutschland kam. Sie erzählt von dem Versuch, die Sprachlosigkeit mit Gesten und Handgriffen in der Küche, mit stummem Beieinandersitzen zu überwinden.

Ein humorvoller wie rührender Roman über eine Vater-Tochter-Beziehung. Dilek Güngörs gesammelte Zeitungskolumnen erschienen in den Bänden „Unter uns“ und „Ganz schön deutsch“. 2007 veröffentlichte sie ihren ersten Roman „Das Geheimnis meiner türkischen Großmutter“. 2019 erschien ihr zweiter Roman „Ich bin Özlem“ im Verbrecher Verlag. Die Autorin lebt und schreibt in Berlin.

Den thematischen Rahmen der Lesung bildet die Interkulturelle Ausstellung, die seit Oktober die Abteilung Integration im Amt für Soziales, Familie und Jugend in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Friedrichshafen konzipiert und erstellt hat. Die Interkulturelle Ausstellung zeigt zurzeit über 20 Ausstellungsstücke, die mit Texten über Migrations- und Fluchterfahrungen begleitet und erläutert werden. Interessierte sind eingeladen, einen persönlichen Gegenstand wie beispielsweise Koffer, Pass, Foto, Werk- oder Spielzeuge mit einer zugehörigen Geschichte beizusteuern. Diese kann auch anonymisiert sein. Die Exponate können im Stadtarchiv als Leihgabe abgegeben werden. Beteiligen können sich alle Menschen, die selbst irgendwann nach Deutschland und Friedrichshafen gekommen sind oder Vorfahren haben, die einst zuwanderten.

Im Stadtarchiv entsteht so ein besonderer Erinnerungsraum, in dem Menschen mit einer Zuwanderungsgeschichte die Möglichkeit erhalten, ihre spezifischen Erfahrungen zu hinterlassen.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, ein Selbstverständnis der Stadtgesellschaft als Einwanderungsgesellschaft, welche alle Menschen einschließt, zu fördern“, so Natascha Garvin, Leiterin der Abteilung Integration im Amt für Soziales, Familie und Jugend.

Die Interkulturelle Ausstellung nutzt die eingereichten Ausstellungsstücke und die Geschichten der eigenen Vergangenheit, um Gründe, Mechanismen und Auswirkungen von Migration darzustellen. Sie verfolgt das Ziel, Migration als Teil der Geschichte aller Menschen darzustellen. Unabhängig von Herkunft und Religion können Zugewanderte die Interkulturelle Ausstellung nach ihren Vorstellungen, Perspektiven und Potenzialen gemeinsam gestalten. Die Ausstellung visualisiert die gelebte gesellschaftliche Vielfalt und Inklusion und kann als wirkungsvolles Mittel gegen Diskriminierung, Benachteiligung und Vorurteile wirken.

Die Interkulturelle Ausstellung ist Teil der „Partnerschaft für Demokratie Friedrichshafen“ und wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Die Lesung aus „Vater und ich“ von Dilek Güngör behandelt Distanz und Annäherung zwischen Vater und Tochter – eine Annäherung, die auch die deutsche Gesellschaft in Bezug auf Asylbewerber, Flüchtlinge und Migrantinnen leisten muss.

Öffnungszeiten der Interkulturellen Ausstellung: Dienstag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr; Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Für weitere Fragen stehen Natascha Garvin, Telefon 07541/203 2020, E-Mail n.garvin@friedrichshafen.de, für die Aufnahme weiterer Texte und Objekte Jürgen Oellers, Telefon 07541/ 209 150, E-Mail j.oellers@friedrichshafen.de, zur Verfügung.