Digitalisierungstour Baden-Württemberg macht Halt am Hafen

Die Digitalisierungstour Baden-Württemberg macht vom 13. bis 14. Oktober Station in Friedrichshafen. Im „Ritz“, dem Regionalen Innovations- und Technologietransfer Zentrum im Campus Fallenbrunnen, wird laut Pressemitteilung eine Mischung aus praxisnahen Vorträgen und Vorführungen geboten. Das „Mobile Plug-In Labor“ des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) zeigt interaktive Anwendungsbeispiele für digitalisierte Produktentwicklungs- und Produktionsprozesse und macht dadurch Digitalisierung erlebbar. Die Tour, initiiert vom Fraunhofer-Institut IAO in Kooperation mit dem Digital Hub-Netzwerk BW, steht unter der Schirmherrschaft von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und richtet sich an alle Unternehmen in der Region. Am 14. Oktober von 9 bis 18 Uhr referieren Wissenschaftler und Unternehmer in parallelen Vortragsblöcken zu Themen rund um „Digitale Produktion und Fabrik“ sowie „Mobilität der Zukunft“. Die Abschlussveranstaltung ab 18.30 Uhr bietet Entscheidern aus der Region die Gelegenheit zum Netzwerken. Bereits am Tag zuvor, dem Student-Day am 13. Oktober von 15.00 bis 18.30 Uhr, haben Studierende und Auszubildende der Region die Möglichkeit, das Mobile Plug-In Labor, die Lernfabrik und das Demonstrationslabor Alfried zu besuchen.