„Kommunal. Digital – Mit der Zukunft verbunden“. So lautet das Leitthema der Hauptversammlung des Städtetags Baden-Württemberg. Dieser tagt mit Vertretern seiner 189 Mitgliedsgemeinden Donnerstag und Freitag im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Die Forderung des Verbands: Städte und Gemeinden im Ländle müssen digitaler werden.

Auch wenn der digitale Wandel bereits heute Bürgermeister, Gemeinderatsmitglieder und Beschäftigte der Verwaltungen umtreibt, stecke diese Entwicklung erst in den Kinderschuhen. Gudrun Heute-Blum, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags fordert: „Diejenigen, die keine Zeit haben, die von daheim alles erledigen wollen, sollen die besten Möglichkeiten dazu haben.“

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl macht es noch greifbarer: „Junge Leute haben heute wenig Verständnis dafür, wenn sie einen halbem Tag freinehmen müssen, um auf dem Rathaus ein Nümmerle zu ziehen und ihre Anschrift ändern zu lassen.“ Geht es nach Strobl, der in der Landesregierung überdies auch Minister für Digitales ist, kommt das Amt künftig zum Bürger ins heimische Wohnzimmer.

„Digitalisierung heißt für mich nicht, die Terminvergabe online zu machen, sondern das gesamte Verfahren ins Netz zu holen.“ Er apelliert an die Anwesenden: „Machen Sie das Thema Digitalisierung zur Chefsache.“ Nur so erreiche man eine größtmögliche Wirkung in die Verwaltung und die gesamte Stadt hinein.

Baden-Württemberg sei vorne mit dabei, was das Thema Digitalisierung angehe, sprach Strobel sich und dem Landtag ein Eigenlob aus. Seit zweieinhalb Jahren habe das Land Kräfte dafür in einem eigenen Ministerium gebündelt. „Wir waren bei diesem Thema schneller als andere Länder – auch als die Bundesregierung. Dort gibt es noch nicht einmal heute etwas Vergleichbares“, so Strobl.

Rathaus soll Anlaufstelle bleiben

Dabei heiße Digitalisierung auf kommunaler Ebene aber nicht, die Rathäuser für die Menschen als Anlaufstelle abzuschaffen. Sie sollen auch in Zukunft allen Menschen zugänglich sein, sagte Städtetagspräsident Peter Kurz und berichtete, dass bereits heute in vielen Städten und Gemeinden digitale Systeme erprobt werden. Gudrun Heute-Blum führt“ einige Beispiele an. So helfe in Ludwigsburg beispielsweise ein Roboter im Bürgerbüro und bringe die Besucher in die richtigen Abteilungen. In Karlsruhe soll das Smartphone zum digitalen Bürgerbüro werden und in Ulm sei eine Online-Plattform für Nachbarschaftshilfe geplant. „Probieren Sie verschiedene Dinge aus“, appelliert Blum an die anwesenden Vertreter der Städte und Gemeinden. „Stellen Sie im Austausch fest, was funktioniert und was nicht.“

Die Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe ist bereits einen Schritt weiter. Seit vier Jahren erprobt sie sich im Feld der Digitalisierung und wurde Ende 2017 von Ministerpräsident Winfried Kretschmann als „Smart School“ ausgezeichnet. Im Rahmen der Hauptversammlung gewährt sie einen Einblick und lädt zu einem Besuch im digitalen Klassenzimmer.