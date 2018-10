Digitalisierung: Kleine Unternehmen haben Nachholbedarf

Wie gehen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) rund um den Bodensee mit der Digitalisierung um? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wie können die Rahmenbedingungen für sie verbessert werden? Diese Fragen standen bei der Präsentation des Grünbuchs „Digitale Agenda Bodensee“ am Donnerstagabend in der Zeppelin-Universität (ZU) im Mittelpunkt.

„Lassen Sie uns die Digitalisierung gemeinsam bewältigen und zu unserem Vorteil nutzen, denn sie ist die umwälzendste Veränderung, die die Menschheit je gesehen hat“, appellierte Professor Oliver Haase von der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HKTWG) in seinem Grußwort an die Zuhörer. Viele KMU in der länderübergreifenden Bodenseeregion hätten zwar den Stellenwert der Digitalisierung für ihren Geschäftserfolg erkannt, seien aber bei der Umsetzung der digitalen Prozesse noch nicht weit genug. Von der Politik wünschen sie sich laut Haase Unterstützung bei einer verbesserten digitalen Infrastruktur, aber auch bei der Aus- und Weiterbildung von IT-Fachkräften am Bodensee. Eigenen Handlungsbedarf sehen sie laut einer Befragung von 115 Unternehmen aus der Bodenseeregion, in Baden-Württemberg, Bayern, der Ostschweiz und Vorarlberg bei rechtlichen Fragestellungen sowie bei Datenschutz und -sicherheit. Zu den befragten Unternehmen zählten Betriebe, die höchstens einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro machen und nicht mehr als 250 Beschäftigte haben. Diese Ergebnisse werden im neuen Grünbuch präsentiert.

Wie wichtig die Mitarbeiter im Verhältnis zur Digitalisierung sind, erläuterte Christopher Köhler von der ZU. Die Befragung der Führungskräfte habe ergeben, dass der Mensch auch künftig für den Erfolg der KMU hochrelevant sei. 80 Prozent der befragten Unternehmen sehen rechtliche Fragen für sich als zentrale Herausforderung im Rahmen der Digitalisierung an. „Das Grünbuch gibt darüber einen Überblick und liefert detaillierte Analysen zu branchenspezifischen Rechtsfragen“, so Marc Strittmatter von der HKTWG.

Wie Städte und Gemeinden mit der Digitalisierung in Zukunft umgehen können, erläuterte Christian Geiger, Digital-Chef der Stadt St. Gallen ist. „Daten und Netzwerke sind die Ressourcen des 21. Jahrhunderts“, sagte er. Er plädierte für den Austausch von Know how, aber auch für einen besseren Umgang mit Fehlern. „Bei der Digitalisierung können und dürfen auch mal Fehler passieren“, sagte er. Deshalb empfahl er, digitale Veränderungen erstmal in einem kleineren Bereich zu testen, bevor sie ausgeweitet würden.

In der anschließenden Podiumsdiskussion erläuterte Alexa Hüni, Juniorchefin des Friedrichshafener Unternehmens Hüni und Co, ihre Sicht auf die Digitalisierung. „Wir haben keine Agenda dafür“, bedauerte sie. Für Bärbel Selm von Rhysearch, einem Forschungs- und Innovationszentrum aus der Schweiz, ist es wichtig, Vertrauen aufzubauen. „Ein Risiko gibt es immer, aber man muss es minimieren“, erklärte sie.

Das Grünbuch wurde von der Internationalen Bodenseehochschule (IBH) im Rahmen eines sogenannten IBH-Labs erarbeitet. Dabei handelt es sich um ein Forschungs- und Innovationsnetzwerk von Hochschulen und Praxispartnern aus Wirtschaft und Gesellschaft.