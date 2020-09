Digitales Lernen am Bildungszentrum St. Martin klappt

Um herauszufinden, wie die Covid-19-Pandemie den Schulbetrieb verändert hat und ob Schüler und Eltern zufrieden mit dem digitalen Lernen der vergangenen Monate sind, hat das Bildungszentrum Bodenseeschule St. Martin eine Umfrage durchgeführt. Die Ergebnisse seien ausgezeichnet, erläutert die Schule.

Insgesamt sei es beeindruckend, wie alle Beteiligten der Schulgemeinschaft im digitalen Lernen und bei dieser Mischform des Präsenz-Distance-Lernens mithalfen. Eltern und Familien hätten ihre Kinder zu Hause tatkräftig in technischen Belangen unterstützt und ihren Tagesablauf den schulischen Plänen angepasst, lobt die Schule.

Bei der Schüler- und Elternbefragung zum digitalen Lernen erreichte die Aussage „Die Lehrkräfte sind für mein Kind verlässlich erreichbar“ 89 Prozent Zustimmung. Die Aussage „Mein Kind kann auf Aufgaben/Materialien zurückgreifen, die die Lehrer vorbereitet haben“ beantworteten sogar 92 Prozent mit „Ja“.

Auch eine hausinterne Umfrage unter allen Mitarbeitern ergab laut Mitteilung ausgezeichnete Werte. Die Aussage „Die Zusammenarbeit in der Lerngruppe gelingt gut“ erhielt 83 Prozent Zustimmung. „Die Zusammenarbeit in der Lerngruppe bringt Schülerinnen und Schüler im schulischen Bereich voran“ konnten 82 Prozent der Mitarbeiter bejahen.

Man habe digital vieles gelernt, einiges sollte sicherlich ausgebaut werden und weiterhin hoffe man auf den umfassenden Präsenzunterricht, führen die Verantwortlichen weiter aus. Die neuen Erkenntnisse brächten für die Zukunft des Präsenzun-terrichts neue Dimensionen. „Erstmalig wird es neue reformierte pädagogische Ansätze geben“, heißt es vonseiten der Schule.

Trotz der guten Werte: Die sogenannten Lernbrücken haben begonnen. Das Bildungszentrum Bodensee-Schule St. Martin bietet zum Start in das Schuljahr 2020/21 erstmals eine Sommerschule an. Schüler haben hierdurch die Möglichkeit, durch coronabedingte Unterrichtsausfälle entstandene Lernlücken aufzuholen und so gut vorbereitet in das neue Schuljahr zu starten.

Während die Grundschule und die Werkrealschule als Umwandlungsschule am landesweiten Sommerschulprogramm, den Lernbrücken, beteiligt sei, bleibe diese Finanzierung dem Beruflichen Gymnasium St. Martin verwehrt, schreibt die Schule. Dennoch haben sich auch im Beruflichen Gymnasium ausreichend Lehrkräfte gefunden, die den Unterricht während ihrer offiziellen Ferienzeiten begleiten.

Neben Deutsch, Mathematik und Englisch steht dabei im Beruflichen Gymnasium auch das Fach Spanisch auf dem Stundenplan der insgesamt 16 teilnehmenden Schüler des Gymnasiums. Um den pädagogischen Wert der Sommerschule darüber hinaus aufzuwerten, werden im Schuljahr 2020/21 in allen Schulformen des Bildungszentrums regelmäßige Zusatzstunden in den entsprechenden Fächern angeboten, um den Schülern eine bestmögliche Vorbereitung auf die jeweiligen Abschlüsse zu ermöglichen.