Digitaler Warnstreik: Metaller legen auch im Homeoffice die Arbeit nieder

Zum zweiten Mal hat die IG Metall in der Bodenseeregion am Mittwoch zu einem digitalen Warnstreik aufgerufen. Das schreibt die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung. Durch die Aktion der IG Metall Singen und der IG Metall Friedrichshafen konnten sich demnach auch Kollegen im Homeoffice aktiv an der Tarifrunde beteiligen.

„Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, zusammen für unsere Forderungen einzustehen, gemeinsam Druck zu machen. Und alleine die Reaktionen diverser Arbeitgeber im Vorfeld zeigen, dass dieses Format gewaltigen Druck entfaltet“, werden die 1. Bevollmächtigte Helene Sommer und der 2. Bevollmächtigte Frederic Striegler in der Mitteilung zitiert.

Zeitgleich zum digitalen Streik am Mittwoch beteiligten sich auch rund 130 Beschäftigte der Konstanzer Firmen Körber Supply Chain Logistics und Siemens Logistics, indem sie ihre Arbeit nieder legten.

Weitere Aktionen sollen folgen

Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde eine Entgelterhöhung von acht Prozent für eine Laufzeit von zwölf Monaten. Nach drei Verhandlungsrunden gab es laut Mitteilung das Angebot von Südwestmetall über 3000 Euro Inflationsprämie für eine Laufzeit von 30 Monaten.

„In den letzten Tagen haben wir einen starken Start in die Warnstreikphase hingelegt und mit dem digitalen Warnstreik noch ordentlich einen draufgesetzt“, so Helene Sommer. Weitere Aktionen in der ganzen Region würden in den nächsten Tagen folgen.