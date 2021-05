Digitaler Vortrag „Sicher. Unterwegs. – Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum“ mit Kriminalhauptkommissar Peter Köstlinger

Der digitale Vortrag „Sicher. Unterwegs. – Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum“ mit Kriminalhauptkommissar Peter Köstlinger für Soroptimistinnen des Clubs Friedrichshafen/Bodensee findet am Mittwoch, 2. Juni, statt. Köstlinger ist seit 17 Jahren im Bereich Gewaltprävention im Bodenseekreis aktiv und sensibilisiert junge Frauen für dieses Thema. Auf den digitalen Vortrag folgt noch ein praktischer Teil mit Rollenspielen und Liveübungen in naher Zukunft. Interessierte Frauen, Vereine und Schulen können mit Peter Köstlinger, Kriminalhauptkommissar des Polizeipräsidiums Ravensburg am Standort Friedrichshafen Altstadt, telefonisch unter 07541 / 361 4252 oder per E-Mail an Peter.Koestlinger@polizei.bwl.de in Kontakt treten. Organisiert wird der Vortrag von Soroptimist International (SI), eine der größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. SI engagiert sich für die Menschenrechte, Bildung für Mädchen und Frauen, Frieden, internationale Verständigung und verantwortliches Handeln und beteiligt sich aktiv an den Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Weitere Informationen unter: www.soroptimist-friedrichshafen.de www.soroptimist.de