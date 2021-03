Digitale Theatertage am See

Die 37. Theatertage am See sollten eigentlich von Sonntag, 4., bis Samstag, 10. April, stattfinden. Das große Festival des Amateurtheaters ist allerdings ebenfalls von den Corona-Einschränkungen betroffen und findet nun zum zweiten Mal nicht wie gewohnt statt. Das Leitungsteam hat die Erfahrungen und Anregungen aus den Kreisen der Kursreferenten aufgenommen und laut Pressemitteilung des Fördervereins Theatertage am See ein vielseitiges Online-Kursprogramm organisiert.

Insgesamt elf Kurse werden ab Ende März stattfinden. Die Kurse finden vor allem im April statt. „Wir haben vor allem kreative Referenten berücksichtigt, die auch aus früheren Theatertagen bekannt sind“, so Selma Öngel, die federführend im Team für das Kursprogramm zuständig ist. Mit Pia André, Helga Kröplin, Jürgen von Bülow oder auch Nicole Erichsen sind bekannte Namen dabei. Die Teilnehmer nehmen über Zoom an den Kursen von zu Hause aus teil. Die Kurszeiten sind individuell, mal an den Nachmittagen, Abenden oder auch kompakt am Wochenende. Sie sind neun bis 20 Stunden lang, meist aufgeteilt auf drei oder mehr Abschnitte. Die Kurskosten betragen einheitlich 50 Euro, für Mitglieder des Fördervereins Theatertage gibt es eine Ermäßigung.

Themen der Kurse sind beispielsweise „Maskenbau und Maskenspiel“, „Filmclips für das Theater produzieren“, „Tanzmischpult digital“, „Video in der Theaterarbeit“, „Storytelling“, „Tanz“, „Wir schreiben ein Stück“, „Bewegtes Fremdsprachenlernen“, „Schauspielarbeit“ und „Erzählen“.

„Das ist nicht nur für Theaterfreaks interessant, da kann eigentlich jeder ein Thema finden“, so Selma Öngel. Die digitale Kursarbeit über Zoom ermöglicht es, dass von überall her Teilnehmer miteinsteigen können. Voraussetzung ist laut Ankündigung, mit Kamera und Mikrofon online ausgestattet zu sein, ein Smartphone alleine reicht nicht.