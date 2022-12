Digitale Medien sind für Alle da – Doubleslash spendet für digitale inklusive Bildung

(sz) - In einer globalen, digitalen Informationsgesellschaft wird der Zugang zu Medien und auch der Umgang damit immer wichtiger. Das gilt insbesondere für Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Beeinträchtigungen. Aus diesem Grund hat sich das Softwarehaus Doubleslash dazu entschieden, in diesem Jahr das Projekt “Digitale Inklusive Bildung“ der Neuland-Werkstätten aus Wilhelmsdorf mit einer Spende zu unterstützen. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen hat bereits vor zwei Jahren begonnen. Denn die Neuland-Werkstätten bieten Unternehmen in der Region verschiedene Services an – unter anderem das Verpacken und Versenden von Waren. Doubleslash unterstützt hier Projekte mit 2.600 Euro für zwei Tablets mit App-Ausstattung im Bereich unterstützter Kommunikation. Unser Bild zeigt von links Andrea Rudolph (Die Zieglerischen Neuland-Werkstätten), Olaf Sigmund (Leiter Bereich Arbeit Neuland-Werkstätten), Hanna Pfaff und Julia Hensle (beide doubleSlash) bei der symbolischen Scheckübergabe (Foto: Die Zieglerischen).