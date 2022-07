Digital Media Women werben für Gleichberechtigung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Netzwerk Digital Media Women (#DMW) ist seit zwei Jahren in Oberschwaben, im Allgäu und am Bodensee aktiv und hat seit einem Jahr auch ein eigenes Quartier in der Region. Die Vision der Digital Media Women ist es, dass Frauen gleichberechtigt teilhaben und in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sichtbar Einfluss nehmen. Die Gründerinnen des Quartiers Bodensee-Oberschwaben haben das Ziel, dem Thema „Gleichberechtigung im Beruf“ in der Region mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen und interessierten Frauen die Möglichkeit zum Austausch zu geben.

Das Quartier Bodensee Oberschwaben veranstaltet Themenabende mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Unter anderem gab es Vorträge zu Themen wie „Frauen in der IT“, „Geldanlage für Frauen“ und der Frage, wie digitale Medienwelten die Arbeitswelt verändern. Zudem treffen sich die Digital Media Women regelmäßig zum lockeren Austausch und Netzwerken.

Aus der Arbeit des Netzwerks heraus ist die Idee für eine Video-Reihe in der Ravensburger Streamerei entstanden, die im Frühjahr unter dem Titel „Fokus Frau“ live gegangen ist. Gefördert von Demokratie Leben und in Zusammenarbeit mit der Streamerei und dem Kapuziner Kreativzentrum, haben #DMW-Mitglieder gemeinsam mit anderen Interessierten ein vielfältiges Programm in Form von Livestreams produziert: Die Themen reichten von Frauen in der Nachkriegszeit, Frauen in der Wirtschaftsgeschichte Oberschwabens bis hin zum Digital Gender Gap und der Frage „Warum man seine Töchter für IT begeistern sollte“. Zu sehen sind alle Sendungen und Formate unter www.diestreamerei.de. Beim Female Future Festival in Bregenz haben die Digital Media Women Bodensee-Oberschwaben eine Keynote zum Thema „#30mit30. Durch Kulturwandel mehr Frauen in Führungspositionen“ gehalten. Mehr Informationen zu der Kampagne gibt es unter https://digitalmediawomen.de/30mit30/.

Die Digital Media Women Bodensee-Oberschwaben sind der Auffassung, dass im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Region noch einiges zu tun ist. Diese Gleichberechtigung weiter voranzutreiben und Frauen eine Plattform für den Austausch und zum Voneinander-Lernen zu bieten, ist das Ziel des Netzwerkes. Wer Interesse hat, mehr über das Netzwerk zu erfahren, kann den Newsletter unter www.digitalmediawomen.de/quartiere/quartiere-bodensee-oberschwaben/ bestellen.