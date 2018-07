Zwischen Seehasenfest und Kulturufer hat Dieter Stauber, Fraktionsvorsitzender der SPD im Friedrichshafener Gemeinderat, seine Bewerbungsunterlagen bei der Stadt abgegeben. Er kandidiert mit zehn weiteren Bewerbern als Bürgermeister im Dezernat II und will Nachfolger von Holger Krezer werden.

„Meine langjährige Erfahrung im öffentlichen Dienst und in der Verwaltung in unterschiedlichen Funktionen bei der Polizei Baden-Württemberg möchte ich zum Wohle von Friedrichshafen und seiner Einwohner einsetzen“, schreibt Dieter Stauber jetzt in einer Pressemitteilung. Er ist Diplom Verwaltungswirt FH Polizei, arbeitet derzeit als Kriminalhauptkommissar in der Inspektion zentrale Daten.

Als IT-Fachmann und Polizist verfüge er über Rechtskenntnisse und Praxis im Sicherheitsbereich, die in einem Verwaltungsdezernat mit dem Amt für Bürgerservice und Sicherheit, dem Rechtsamt und dem Personalamt von Vorteil seien, sagt er. Auch das neu zu schaffende Amt für Digitalisierung und Smart City wird ihm im Falle seiner Wahl nicht fremd sein.

„Ich lebe und arbeite in Friedrichshafen und habe es jeden Tag vor Augen“, schreibt der Kandidat weiter. Er müsse weder die Stadt noch den Gemeinderat und die Gremien kennenlernen. Und die SPD-Fraktion begrüße seine Bewerbung, so Dieter Stauber. Mit Dieter Stauber bewerbe sich ein „hervorragenden Kandidat“ aus den Reihen der SPD sagt Wolfgang Sigg auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung.

„Wir freuen uns über diese Kandidatur“, bekräftigt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. „Wir haben sein Wirken über viele Jahre kennengelernt. Dieter Stauber liefert eine ausgezeichnete Arbeit ab.“

Nicht alle sind überzeugt

Auch wenn nicht alle SPDler von der Kandidatur Staubers überzeugt sind, habe sich die Mehrheit in einer Sitzung hinter ihren Fraktionsvorsitzenden gestellt: „Wir trauen ihm die Aufgabe zu“, bekräftigt Sigg. Dass sich zehn weitere Kandidaten um das Bürgermeisteramt bewerben, wertet Sigg als „nicht außergewöhnlich“. Die SPD werde sich informieren, wer den Hut in den Ring werfe und anschließend von ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch machen.

Die Freien Wähler zeigen sich neutral gegenüber der Kandidatur von Stauber. „Wir werden in der Fraktion jeder für sich wählen. Jeder muss selbst wissen, wen er wählen möchte und alle sind offen“, sagt Fraktionsvorsitzender Eberhard Ortlieb (Freie Wähler), für den die Entscheidung von Stauber nicht überraschend kommt. Er sieht es als Vorteil, dass der SPD-Fraktionsvorsitzende bereits bekannt ist. „Wir kennen ihn und seine Arbeit bereits und können ihn dementsprechend einordnen und uns ein Urteil bilden“, sagt Ortlieb.

Die Fraktion der Grünen hat sich bereits mit dem Thema beschäftigt, dass Stauber kandidieren wird. „Wir wussten, dass er sich das überlegt“, sagt die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Mathilde Gombert. „Wir haben in der Fraktion intensiv darüber gesprochen. Wir akzeptieren das Vorschlagsrecht der SPD. So schreibt es die Gemeindeverordnung vor“, sagt Gombert. Noch sei ihr nicht bekannt, wer die zehn anderen Bewerber sind. „Diese werden wir uns noch anschauen“, sagt Gombert.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Achim Brotzer, macht zu Dieter Staubers Kandidatur keine inhaltliche Aussage. Er begründet das mit seiner Eigenschaft als Mitglied der Auswahlkommission der Bürgermeisterkandidaten. „Alles, was ich über einen Kandidaten oder eine Kandidatin sage, würde meinem Amt in der Auswahlkommission widersprechen.“ Er halte aber viel davon, das Vorschlagsrecht einer Fraktion zu respektieren.

Er erinnert an die Wiederwahl von Bürgermeister Stefan Köhler, den die CDU vorschlug. Man habe es damals gern gesehen, dass die anderen Fraktionen dem eigenen Vorschlag folgen, sagt Brotzer. „Es wäre mit zweierlei Maß gemessen, jetzt selbst das Gegenteil zu tun.“ Das lässt sich als Empfehlung an die Mitglieder der CDU-Fraktion lesen. Es liege aber bei jedem Mitglied des Gemeinderats selbst, zu entscheiden. Die Wiederwahl von Köhler sei in diesem Zusammenhang ein Sonderfall gewesen: „Damals gab es keinen weiteren Kandidaten.“ Nun gibt es gleich zehn.