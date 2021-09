Dieter Nuhr kommt ins GZH

Dieter Nuhr gilt als der Meister der entspannten Comedy und König der befreienden Pointe. In seinem neuen Programm „Kein Scherz!“ beweist er wieder einmal: Das Leben ist kein Witz, kann aber trotzdem Spaß machen. „Dieter Nuhr widersetzt sich dem Zeitgeist dauernder Erregung, seziert unser mediengestörtes Weltbild und hält dagegen mit seiner entwaffnenden Unaufgeregtheit. Ja, wir alle wissen, die Welt wird untergehen! Aber es wird voraussichtlich noch ein paar Millionen Jahre dauern“, heißt es in der Vorschau auf Nuhrs Auftritt am Mittwoch, 15. September, um 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus.