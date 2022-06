Alle Neune: Dieses Ticket verbindet

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Vom Bodesee bis nauf nach Sylt

en neue Reisepreis jetzt gilt:

Eine Fahrkart kannsch du kriege,

für älle regionale Züge,

um en Monat lang mit diesen

in ganz Deutschland rumzudüsen.

Große Koschte hascht du koine:

Des Ticket koscht der Euro neune.

Schlaue Leut berechnet hent,

für des Geld me fahre könnt

vom Hafe aus bis nach Berlin,

sogar bis Westerland gar hin.

Willsch du mal zu Freunden wölln

nach Duisburg oder au nach Köln,

zum Klassetreffe allemal

nach Würzburg oder Wuppertal.

Oder kaufscht du Frankenwein

gern direkt in Franken ein.

Für neun Euro! Und des täglich

isch des en ganze Monat möglich!

Pessimischte davon spreche

der Zugverkehr könnt z’sammebreche:

Es brächt der wirklich kloine Preis

viel Mensche von de Straß zum Gleis.

Wenn dann en große Andrang sei,

Verschpätunge es gebe dei.

Und verstopft sei oft das Klo.

Leut, isch des it heut scho so?

Wenn aber der Benzinpreis sinkt,

es manche auf die Straße bringt.

Nur für d‘ Umwelt, it vergesse,

wär‘s Neun-Euro-Ticket besser!