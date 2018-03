Dieser Konditor verrät, wie die Schokohasen entstehen

Die Osterhasen von Heinz Höpker haben eine feste Fangruppe. Rund 1000 ihrer Art wandern jedes Jahr über die Theke im Café Höpker in Fischbach, 60 bis 80 von ihnen sind aus Mandelsplitter und Marzipan in liebevoller Detailarbeit zusammengebaut – als limitierte Edition sozusagen. Wir haben Heinz Höpker auf die Finger geschaut.

Dass der Hase vor allem als Schoko-Exemplar zu Ostern nicht fehlen darf, ist nicht zu diskutieren. Warum auch immer der Hase das österliche Symbol gewoirden ist, darüber streiten sich die Fachleute. Bei Heinz Höpker in der Konditorei spielt das keine Rolle. Hier schlüpft der Hase in mehrere Rollen. Er fährt Rennauto, segelt in einem kleinen Boot, grinst in sich hinein oder schaut keck als Hasen-Mädchen oder -Junge vom Regal. „Welche Fiuguren gebraucht werden, kann man nie sagen. Er notiert die Verkaufszahlen akribisch, um im kommenden Jahr zu wissen, wie viel er ungefähr herstellen muss. Wenn vergangenes Jahr die Hasen-Mädchen der Renner waren, sind es diesmal die Jungen“, erzählt Heinz Höpker und zeigt uns seine Werkstatt.

1000 Hasen, 7500 Ostereier

Hier im Keller des Siedlungshauses gleich neben der evangelischen Kirche in Manzell entstehen pro Jahr rund 1000 Osterhasen. Dazu kommen rund 7500 Ostereier, die bei Höpker in verschiedenen Sorten wie Pralinen hochwertig produziert werden, und jede Menge anderer Artikel rund um das Fest im Frühling. Die Produktion für Ostern beginnt erst nach Aschermittwoch. „Wir benutzen keine Konservierungsmittel und können die Ware nicht so lange stehen lassen“, sagt Heinz Höpker und bereitet die Marzipan-Masse für die Dekoration seiner Mandelhasen vor.

Die sind der Renner, es gibt nur 60 bis 80 Stück von ihnen und die sind eine Besonderheit. Die Mandeln müssen am Tag vor der Herstellung geröstet werden und über Nacht abkühlen. Dann werde sie mit Kuvertüre vermischt, die Höpker wegen ihrer Reinheit, bestehend nur aus Kakaopulver, Kakaobutter und Zucker nutzt. „Viele Schokoladen enthalten heute Licithin-Öl, Soja-Öl oder andere Öle, mit denen man die Kakaobutter strecken kann. Das passiert bei uns nicht“, sagt er. Die Kakaobutter hat Tagespreise und die hängen von der Nachfrage ab. Großer Abnehmer ist unter anderem die Kosmetikindustrie, die schon mal den Preis von 40 auf 80 euro pro Kilo in die Höhe treiben kann.

Auf Marmortischen verarbeitet Heinz Höpker das Marzipan. Da diese süße Masse aus Mandeln besteht, die ihrerseits sehr ölhaltig sind, würde Marzipan auf Holz oder Metall dieses Öl auf die Fläche geben, die Masse würde verrutschen und nicht mehr einfach zu verarbeiten sein. Marmor nimmt überschüssiges Öl auf und die Masse bleibt künstlerisch gestaltbar.

Die einzelnen Marzipanteile wie Rübe, Blüte, Augen, Gras und anderes werden mit Schokolade angeklebt. Möglich ist auch Alkohol oder einfach Wasser, Hauptsache, in der Flüssigkeit lösen sich die Zuckerkristalle auf, um sich dann beim Abtrocknen wieder fest zu verbinden.

Handgegossene sind unten offen

Technisch ganz anders werden die Schokohasen hergestellt, auch wenn ihre Masse ebenfalls aus Kuvertüre besteht. In einer Maschine, die schon alleine ein kleines Vermögen kostet, wird die Kuvertüre auf 33 Grad Celsius gewärmt. Wärmer sollte sie nicht werden, da sich sonst die Kakaobutter von den anderen Inhaltsstoffen trennt und nur schwer wieder mit ihnen verbunden werden kann. Über eine Tellerscheibe wird die Masse zum Gießen transportiert und fließt dort in Fieberglasformen ein. Die werden per Hand geschwenkt und abgestellt. Wenn der Schokohase wachsweich ist, wird er ein zweites Mal ausgegossen, damit die Wandstärke dicker wird. Die ganz kleinen Hasen gießt Heinz Höpker komplett aus. Die handgegossenen Hasen sind leicht zu erkennen. Sie sind unten offen, weil sie nicht aus einer Zentrifuge kommen.

Während dieser Arbeiten sind Höpkers Mitarbeiter an vielen anderen Geräten und Maschinen beschäftigt. Hier in der Konditorei steht ein Vermögen an Werkzeug. Ein Ofen für 60 000 Euro, eine Eismaschine für 35 000 Euro oder eine Tupfenspritze für 15 000 Euro sind nur ein paar der Dinge, mit denen hier gearbeitet wird.

Teilweise stammen die Geräte – seien es auch die Formen für die Osterlämmer, die als letztes im Ostergeschäft gebacken werden – noch von Heinz Höpkers Oma. Die hat vor dem Krieg in der Bäckerei Ulrich gearbeitet und 1953 ein kleines Café in Manzell eröffnet. Hier ist dann der Familienbetrieb entstanden, in dem heute die letzten Hasen in Tüten verpackt werden und auf die Theke gestellt werden. Noch immer befindet sich das Café im ehemaligen Wohnzimmer und Esszimmer des Hauses. der Verkauf ließ zu Großmutters Zeiten noch aus dem Küchenfenster heraus. Ein wenig hat sich das verändert, das Ambiente, die Stimmung und die Gemütlichkeit sind geblieben. Und das nicht nur zu Ostern.