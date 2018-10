Diese Ziele werden im Winter vom Bodensee-Airport angeflogen - und diese Stadt nicht mehr

Der Bodensee-Airport Friedrichshafen bietet in seinem aktuellen Winterflugplan neue Angebote nach Hamburg und London an. Das berichtet der Flughafen in einer Pressemitteilung.

Hamburg soll künftig ab 14. Januar wieder zweimal täglich von der Fluggesellschaft Sun-Air angeflogen werden. Die Verbindung soll vor allem für Geschäftsleute attraktiv sein, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach London-Gatwick wird die Low-Cost-Airline Easyjet nonstop fliegen. Dies wird mittwochs, samstags und sonntags bereits ab 29 Euro möglich sein, so der Flughafen. Des Weiteren bietet Britisch Airways am Wochenende Flüge nach London an. Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH, sagt dazu: „Wir freuen uns, dass mit Hamburg und London zwei attraktive Ziele für Citytrips im Flugplan stehen. Gerade für spontane Kurzreisen bieten sich beide Metropolen mit ihren umfangreichen Kultur- und Shoppingangeboten an.“

Die Fluggesellschaft Turkish Airlines baut ihr Angebot von derzeit vier Flügen pro Woche aus.

Außerdem soll der Winterflugplan, der ab Sonntag, 28. Oktober, gilt, attraktive Angebote in touristische Ziele enthalten, teilt der Airport mit. Mit vier Flügen pro Woche sollen die Kanarischen Inseln Gran Canaria, Fuerteventura und Teneriffa von der Fluggesellschaft Germania angeflogen werden. Des Weiteren soll die Urlaubsregion am Roten Meer mit dem Flughafen Hurghada einmal pro Woche angeflogen werden. Im März und April soll die Badeinsel Mallorca bis zu drei Mal pro Woche, ab Mai dann täglich angeflogen werden. Auch soll es im März Flüge nach Antalya geben. Im Sommer wird Ibiza und Olbia auf Sardinien angeflogen werden. Die Fluggesellschaft Lufthansa wird vier Flüge pro Tag an allen Wochentagen nach Frankfurt fliegen. Nach Istanbul wird Turkish-Airlines vorerst von Friedrichshafen aus nicht mehr fliegen, ab März aber wieder täglich. Die Stadt Toulouse wird von Twinjet alle vier Wochen angeflogen. Auch nach Skopje, die Hauptstadt von Mazedonien und Tuzla, eine Stadt in Bosnien-Herzegowina soll es zwei Mal die Woche Flüge geben, heißt es in der Mitteilung des Flughafens.

