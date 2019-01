Diese Straße in Friedrichshafen ist beliebt bei Rasern

Die Lindauer Straße ist offenbar eine beliebte Strecke für Raser. Das geht aus der Blitzerstatistik der Stadt Friedrichshafen von Dezember hervor. 47 Autofahrer von insgesamt 392 sind am 9. Dezember im Zeitraum von rund zwei Stunden auf Höhe der Seewiesenstraße zu schnell gefahren und geblitzt worden – seit Jahren beschweren sich Anwohner darüber.

Im Dezember hat die Stadt im gesamten Stadtgebiet mobile Geschwindigkeitsmessstationen aufgestellt und die Ergebnisse nun veröffentlicht. An insgesamt 20 Stationen in Friedrichshafen hat das Ordnungsamt an unterschiedlichen Tagen für jeweils rund zwei bis drei Stunden tagsüber das Tempo der Verkehrsteilnehmer gemessen.

Ziel dieser Statistik sei es, die Bürger darüber zu informieren, wo und mit welchen Ergebnissen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt wurden. „Für die Verwaltung kann durch eine solche Statistik festgelegt werden, ob und wann gegebenenfalls das Kontrollintervall an einer bestimmten Messstelle erhöht werden muss oder verringert werden kann“, sagt Andrea Kreuzer, Sprecherin der Stadt Friedrichshafen.

Stadt: Es sind keine Raser

Es sei dabei keine große Überraschung, dass die Lindauer Straße dabei besonders aufgefallen ist. „Es gibt immer wieder Beschwerden von Anwohnern bezüglich Rasern in der Eckener-/Lindauer Straße, wobei bei diesen Messungen nicht von Rasern gesprochen werden kann. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen liegen zum größten Teil im Bereich bis maximal 20 Kilometern pro Stunden“, sagt Kreuzer.

Aber auch an anderen Stellen in der Stadt drücken Autofahrer gerne auf´s Gaspedal. In Fischbach auf der Zeppelin Straße auf Höhe des Strandbads gab es am 2. Dezember zwischen 8.59 und 11.32 Uhr 67 Verstöße. Im Schnitt sind die Fahrer rund 12 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren.

Mobile Blitzer in Ravensburg und Weingarten

In der Statistik tauchen aber auch Stellen in der Stadt auf, an denen nicht einer zu schnell unterwegs war. Rund zweieinhalb Stunden stand der mobile Blitzer am Nachmittag des 5. Dezembers an der Bodelschwinghstraße 20. In dem Zeitraum sind zwar 87 Autofahrer an dem Gerät vorbei gefahren, aber nicht einer war zu schnell. Auch an der Ravensburger Straße kurz vor der Ortsausfahrt Richtung Ravensburg ist an Tag zuvor zwischen sieben und acht Uhr niemand zu schnell gefahren.