7 Dinge auf dem Kunsthandwerkermarkt, die absolut sehenswert sind

Der Kunsthandwerkermarkt ist im Laufe der Zeit immer mehr gewachsen. In diesem Jahr ist die Anzahl der Händler etwas abgespeckt. Doch immer wieder gibt es was zu entdecken. Wir stellen sieben Produkte vor, die man sich anschauen sollte: Nützliches, Schönes, Kurioses und Dekoratives. Wir beginnen mit dem Händlerrundgang am Antonius-Brunnen.

1. Müslischälchen aus Kokos

1. Kokosschalen und Löffel gibt es bei Jens Frielinghaus. (Foto: Lydia Schäfer)

Die bunte Vielfalt Afrikas: Müslischälchen aus Kokos, von innen peppig bemalt und mit Lebensmittellack geschützt. Der Clou: einen passenden Löffel aus Kokosfaser gibt es dort ebenfalls. Einfach, leicht, handlich. Passt in jede Tasche und ist immer wieder verwendbar. Gesehen bei Jens Frielinghaus, direkt am Antonius Brunnen.

2. Handgearbeitete Keramikblumen

2. Pflegeleichte Keramikblumen: kein Gießen, kein Düngen und frostsicher sind sie auch. (Foto: Lydia Schäfer)

Keine Lust aufs Blumengießen? Dann sind die handgearbeiteten Keramikblumen am Stand von Angela Stahl genau das Richtige. Margeriten, Rosen und Co. brauchen weder Wasser noch Dünger und sind zudem auch noch frostsicher.

3. Steinfritz und Steinfrieda

3. Jahrmillionen hat sich der Bergkristall im Gestein versteckt. Auf dem Kulturufer wird er an die Luft gelassen. (Foto: Lydia Schäfer)

Hier ist der Name Programm. Am Stand gegenüber des Bio-Catering am Gondelhafen spielen im wahrsten Sinne des Wortes die Aufschneider die Hauptrolle. Es reicht ein Griff in die Kisten mit den runden Steinen. Was von außen nach Geröll aussieht, funkelt innen nach Bergkristall, aber erst, wenn die Säge den Stein entzweit hat.

4. Ohrringe, die wie Mandalas schillern

4. Ohrringe mit Nähgarn gibt es in den unterschiedlichsten Farben. (Foto: Lydia Schäfer)

Lina Angelika Seifried-Knezevic gegenüber der Aktionswiese an der Seeseite, weiß mit Nähgarn umzugehen. Dabei verwendet sie Silberdrähte, um diese zu umgarnen. Kräftige Blautöne, schillernde Gelbnunancen, peppiges Rot… Ohrringe, die wie Mandalas schillern.

5. Riemchensandalen, bequem und wasserfest

5. Was Trittfestes gibt bei Ropeace.: Riemchensandalen. Sind auch fürs Wasser geeignet. (Foto: Lydia Schäfer)

Was Trittfestes gibt es bei Ropeace. Riemchensandalen, bequem und wasserfest. Letztgenanntes macht sich gerade in hiesiger Region ganz gut, denn die Sandalen verzeihen einen Spaziergang am und sogar im See.

6. Emaille Schmuck in Cloisonné-Optik

6. Emailleschmuck in Cloisonné Optik. (Foto: Lydia Schäfer)

Mit hohen Temperaturen und Schmelzen kennen sie sich aus: Babette Slezak und Ralph Martin mit ihrem Label Txiki. Sie bieten handgefertigten Emaille Schmuck in Cloisonné-Optik. Aufwendig und ungewöhnlich.

7. Sandsteinöfen

7. Heiße Sache: Sandsteinöfen, betrieben mit Bio-Ethanol. (Foto: Lydia Schäfer)

Apropos Temperaturen: auch wenn man es sich zur Zeit nicht vorstellen kann, aber Feuer geht immer. Damit keine Waldbrände ausgelöst werden, sprechen wir jetzt mal über Bio-Ethanol. Den braucht man, um die Sandsteinöfen von Stefan Schädler zu betreiben – egal ob innen oder außen. Gegenüber dem Cateringzelt von Zehrer geht es heiß her.