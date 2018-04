„Bliss“ waren vor zwei Jahren die begeisterndste Band bei der A-Cappella-Nacht des Kulturufers. Im ausverkauften Bahnhof Fischbach fahren sie nun mit ihrem neuen Programm „Mannschaft“ die Ernte ein.

Die Schweizer haben nicht nur Ricola erfunden, sondern auch das Testosteron. Deshalb wissen die fünf Mannsbilder von „Bliss“, wie man weiblichkeitswirksam die Hüfte schwingt. Deshalb widmen sie auch ihrem besten Freund ein Lied, wobei sich schnell herausstellt, dass dieser Freund zwischen den Lenden hängt und auf viele Namen hört: „Adamsspeer“, „Samenzellen-Ungeheuer“, „Frauentraum“ - oder einfach „Pullermann“, um die Saftstrotzerei mal in Richtung der kläglichen Realität zu lenken.

Wahr ist aber auch: In Sachen Show und Gesang ist bei „Bliss „nichts kläglich. Nicht mal der kleinste A-Cappella-Pieps. Diese Eidgenossen sind drauf und dran, den angesehensten Mundmucke-Helden, die im Bahnhof Fischbach regelmäßig auftreten, den Rang streitig zu machen: Maybebop. Und das, obwohl „Bliss“ sich rauf und runter durch die Charts singen, sich also nicht auf ausnahmslos eigene Songs verlassen. Dabei könnten die fünf Zürcher das, und nicht nur mit lustigem Quatsch - das zeigt Tom mit einer Ballade über seine Kindheit, die er seinem Vater widmet.

Eine grenzenlose Vielfalt

Hier anrührende Schlichtheit, dort der perfektionierte Pop-Schmelz („Madness“) und Dance-Grooves („Get Lucky“), die vor der Pause nochmal alles auf eine Karte setzen: „Bliss“ gelingt eine elektrisierende Mischung. Man wundert sich nicht, dass diese Combo auch ein Programm in der Tasche hat, in dem sie nur Songs von Queen singt. Wie Queen erlauben sie sich eine fast grenzenlose Vielfalt und vereinen dabei im Lauf des Abends eine roh gegurgelte Variante von „Highway to hell“ mit einem Evergreen wie „Just a Gigolo“. Verglichen mit ihrem letzten Auftritt im Immenstaader Winzerkeller haben „Bliss“ in Sachen Bühnenpräsenz nochmal ordentlich zugelegt: So kann sich Viktor peinlich berührt in minutenlanger Stummheit über seine Gefühle ausschweigen, als sei er bei einem Stummfilm-Pantomimen in die Schule gegangen. Um von sich abzulenken, poliert er sich am Höhepunkt seiner Bedrängnis mit dem eigenen Angstschweiß die Schuhe.

Außerdem geht bei „Bliss“, was eigentlich gar nicht mehr geht: die Parodie weiblicher Popstars, die in ihren besten Momenten nicht mal tuntenhaft wirkt: Mit Whitney Houstons „ I will always love you“ säuseln sich Lukas und Matthias durch Tonhöhen, die man auch den meisten Frauen nicht zutrauen würde. Dann sind da noch die perfekten Choreographien, die mit einstudierter Stellproben-Steifheit nichts zu tun haben und die Selbstironie, die jeder der fünf im Knopfloch trägt. Bierernst verfolgen „Bliss“ allerdings den Plan, auch ihre optische Erscheinung immer mehr zu perfektionieren: Claudio und Victor haben in der letzten Zeit sichtlich abgespeckt. Respekt! Und ein großes Dankeschön für diese pfundige Show im ausverkauften Bahnhof Fischbach.