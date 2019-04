Diese Postzustellerin hat mehr dabei als Briefe und Pakete

Mal ehrlich: Dass ein Postzusteller an der Tür klingelt, um nicht nur Briefe oder Pakete abzugeben, sondern auch ein brandaktuelles Buch zu verschenken, damit rechnet man eigentlich nicht, oder? Kann aber durchaus passieren. Die Deutsche Post beteiligt sich nämlich am „Welttag des Buches“, der am 23. April gefeiert wird.

Bücher an Kunden zu verschenken – mit dem Ziel, Lesefreude zu vermitteln und vielleicht auch den einen oder anderen Lesemuffel zum Lesen zu bewegen, das gehört in diesen Tagen auch zu den Aufgaben der Häflerin Irina Reis. Im „Gepäck“ hat sie ganz unterschiedlichen Lesestoff, darunter auch viele Bestseller wie „Neujahr“ von Juli Zeh oder „Mittagsstunde“ von Dörte Hansen. SZ-Mitarbeiterin Brigitte Geiselhart hat die 38-jährige Zustellerin eine Stunde auf ihrer Tour durch die Tobel-esch-Siedlung in Ailingen begleitet.

Gelungene Überraschung

Die Überraschung ist gelungen. Zum Beispiel bei Karina Wenger. Zusammen mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn Thore öffnet sie die Tür – und ist vom Geschenkangebot spontan begeistert. „Ich lese sowieso sehr gerne – historische Romane, Krimis, auch Liebesgeschichten“, sagt sie. „Auch mein Sohn ist von klein auf mit Büchern vertraut.“ Also ist es in diesem Fall nur folgerichtig, dass sich Karina Wenger aus dem breitgefächerten Angebot heute ein Kinderbuch herausgreift.

„Tolle Aktion“, sind sich Bernhard und Isolde Graf einig – auch wenn sie mittlerweile zu bekennenden „Kindle“-Lesern geworden sind. Als Vielleser outet sich auch Joachim Frick. Ihm sticht „Das Gutshaus“ von Anne Jacobs sofort ins Auge. „Gerade dieses Buch hätte ich gestern beinahe bestellt“, sagt er mit großer Freude – und entscheidet sich dann doch für „Der Schatten“, einen Thriller von Melanie Raabe. Spontan lädt er die Besucher dazu ein, ihn in der Wohnung vor seiner Bücherwand zu fotografieren.

„Natürlich ist die Verteilung der Bücher ein zusätzlicher Aufwand. Aber ich mache es gerne“, sagt Irina Ries. „Und ich versuche meine Tour so zu gestalten, dass in diesem Jahr andere Leute zum Zuge kommen als im vergangenen Jahr“, fügt die verheiratete Mutter zweier Kinder hinzu. Seit 1995 arbeitet sie für die Post, betreut derzeit pro Tag 773 Haushalte – und hat sichtlich Spaß an ihrer Arbeit.

„Bildungsförderung ist ein fester Bestandteil unserer Konzernphilosophie“, betont Carolin Oelsner von der Pressestelle Süd der Deutsche Post DHL Group. „Deshalb ist die Unterstützung des Aktionstags nur ein Baustein des sozialen Engagements, dem sich unser Unternehmen verschrieben hat.“ So seien auch viele Postmitarbeiter bundesweit als Vorlesepaten in Kindergärten und Grundschulen unterwegs. Unter anderem unterstütze das Programm „Post + Schule“ auch Schüler aller Altersgruppen in ihrer Schreib-, Lese- und Medienkompetenz.

Nicht alle haben Interesse an den Büchern

Es geht weiter von Tür zu Tür. Nicht jeder Kunde hat Interesse an einem Buchgeschenk – aber viele. „Eigentlich ist meine Frau Christine die größere Leserin“ gibt Horst Möricke zu. Mit Liebesromanen hat er eher weniger am Hut – und entscheidet sich für Michelle Obamas Autobiographie „Becoming – Meine Geschichte“.

„Ich lese schon Bücher – vor allem wenn sie spannend sind“, bekennt der achtjähriger Felix Frischknecht. Klar, dass er sich „Der kleine Drache Kokosnuss und der Zauberschüler“ von Ingo Siegner aussucht. „Lesen ist für Kinder immens wichtig. Es ist ein Grundwerkzeug fürs Leben“, sagt sein Vater Tobias – und ist über die Lesensfreude seines Sohnes natürlich glücklich.

Die Tour von Irina Ries ist noch lange nicht zu Ende. „Es gibt so viele nette Kunden, die so freundlich sind, die auch mal ein Paket für die Nachbarn annehmen. Unsere Aktion am Welttag des Buches ist für mich eine schöne Gelegenheit, auch mal Danke zu sagen“, sagt sie.