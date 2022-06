Tipps der Redaktion: Das sind die Top-Geschichten dieser Woche vom Bodensee

Das Projekt läuft: Familie Hüni baut 88 Wohnungen in Friedrichshafen

Die Bautafel steht, die Baumaschinen rollen: Das ehrgeizige Wohnbauprojekt „Gerber hoch3“ der Häfler Unternehmerfamilie Hüni an der Ecke Gebhardstraße/Moltkestraße ist angelaufen. Bis Ende 2024 entstehen hier 88 moderne Mietwohnungen, zentrumsnah und nur ein paar Gehminuten vom See entfernt. Der Baugrund hat sich mittlerweile als Herausforderung für die Statiker erwiesen, wie Alexander Tutschner in diesem Artikel berichtet.

Biennale Lindau: Pfeile ohne Richtung zeigen Weg ins Paradies

Dieser Sommer steht in Lindau im Zeichen der zeitgenössischen Kunst. Die Redaktion stellt eine Auswahl der Werke vor und nimmt Leserinnen und Leser auf einen Spaziergang mit. Wir haben aus diesem Anlass diese animierte Karte gestaltet. Viel Spaß beim Durchklicken.

Wegen unleserlicher Handschrift? Rentner im Clinch mit Parkraumfirma

Wolfgang Schaffron überzieht die Parkzeit an der Klinik Tettnang und zahlt seine Strafe. Dennoch flattern weitere Zahlungsforderungen ins Haus. Erst nach einer Weile kommt er dahinter, was bei der Sache zu einem Missverständnis geführt haben könnte. Es folgt ein nervenaufreibendes Hin und Her zwischen ihm und dem Unternehmen, wie Schaffron Redaktionsleiter Mark Hildebrandt für diesen Bericht erzählt hat.

Warum sieben Millionen Euro für den Bau einer Lindauer Kita wohl nicht ausreichen

Die Bauarbeiten für die neue Kindertagesstätte in Zech sollen nach der Sommerpause beginnen, und zwar allen Kostensteigerungen und Terminrisiken zum Trotz. Das hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. In etwa zwei Jahren soll das Gebäude fertig sein. Die Baugenehmigung liegt schon seit einem Jahr vor, die Regierung von Schwaben hat aber noch keine Genehmigung für die Förderanträge geschickt. Seit Anfang Mai gibt es nun zumindest die Zustimmung zum vorzeitigen Beginn des Projekts. Damit kann die Stadt nun Aufträge vergeben, berichtet Julia Baumann in diesem Artikel.

Was eine Bohrinsel auf dem Bodensee mit der Wasserversorgung der Zukunft zu tun hat

Schon heute werden bis zu 670 Millionen Liter Wasser aus dem Bodensee gepumpt – unter anderem um die Landeshauptstadt Stuttgart mit Wasser zu versorgen. In Zukunft könnte die Menge sogar noch deutlich höher werden. Damit haben auch Bohrungen zu tun, die aktuell im Bodensee gemacht werden. Denn in Sipplingen soll ein neues, zukunftssicheres Wasserwerk entstehen. HIER geht es zum Artikel.

Christian Scaletta im Interview zu seinem BelloEis

„Bello Eis“: Meckenbeurer entwickelt ein Eis für Hunde

Beim Italien-Urlaub kam Christian Scaletta die Idee für das Produkt, mit dem er eine Marktlücke bedienen will: Ein Eis für Vierbeiner aus der Eisdiele. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich das Eis zum Verkaufsschlager. Doch bis es soweit war, gab es einige Hürden zu überwinden, verrät der Macher unserer Redakteurin Linda Egger in diesem Text.

Jonathan Schmidt, Bauingenieur und Teilprojektleiter der Bodensee Wasserversorgung, im Interview.