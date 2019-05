Ein Unbekannter hat am späten Montagabend eine Wohnungstür in der Oberhofstraße mit einer stinkenden Flüssigkeit besprüht, teilt die Polizei mit. Am Dienstagmorgen rückten Polizei und Feuerwehr aus.

Die Bewohnerin der Wohnung hatte gegen 22.30 Uhr eine Person an der Tür bemerkt, sich jedoch nichts dabei gedacht und war zu Bett gegangen. In der Nacht mussten sich die Frau und ihr Sohn mehrmals aufgrund des übel riechenden Gestanks übergeben. Am Morgen wusch die Frau die angetrocknete Flüssigkeit am Türrahmen ab und musste sich kurz darauf gemeinsam mit ihrem Sohn in ärztliche Behandlung begeben. Da die angesprühte Flüssigkeit größtenteils abgewaschen war, konnte die Feuerwehr lediglich eine leichte Säure feststellen. Ob es sich hierbei um Buttersäure gehandelt hat, ist unklar.