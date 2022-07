Diesch und Galle siegen bei der Segel-Stadtmeisterschaft

Auf dem Bodensee vor Friedrichshafen sind die Häfler Stadtmeisterschaft ausgetragen worden. Bei zunehmendem Wind setzten sich laut Mitteilung Klaus Diesch und Heidi Galle unter 37 Teilnehmern durch. Der Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen (SMCF) richtete die Stadtmeisterschaft in diesem Jahr aus. Bei guten Segelbedingungen mussten die Teilnehmer die Strecke im Gebiet vor Friedrichshafen und Seemoos zurücklegen.

Als Wettfahrtleiter Timo Seifert die Regatta am Abend vor Friedrichshafen startete, begann für die meisten Teilnehmer ein typischer Mittwochabend: Nach der internationalen Tradition werden auch in Friedrichshafen immer mittwochs freundschaftliche Regatten ausgetragen. Doch dieses Mal stand etwas mehr auf dem Spiel – schließlich ging es um den Titel der Stadtmeister.

Nach einem engen Start führte der Kurs zunächst dem Wind entgegen, der zu diesem Zeitpunkt von Westen kam. Auf dem Weg nach Seemoos drehte der Wind immer mehr auf Richtung Nord, sodass die Segler laut Mitteilung kontinuierlich ihren Kurs anpassen mussten. Zurück vor Friedrichshafen frischte der Wind zudem etwas auf, was für ordentlich Krängung, also Schräglage, und somit spektakuläre Anblicke sorgte.

Schlussendlich setzten sich Klaus Diesch (WYC) mit der MAY in der Klasse Yardstick 1, Wilhelm Egger (WYC) mit der Strahl in der Klasse Yardstick 2 und Klaus Steinlein (WYC) mit der Tümmler in der Klasse der Jollenkreuzer durch und sorgten so für ein perfektes Ergebnis für den Württembergischen Yachtclub.

Doch auch für die anderen Vereine der Stadt gab es Erfolge: Heidi Galle (WVF) ist neue Stadtmeisterin mit der Chapu Chapu, während das Regattateam des SMCF auf der Emil mit dem 16-jährigen Laurenz Eggeling am Steuer den zweiten Platz in der Klasse Yardstick 2 erreichte.

Bei der Siegerehrung wurden schließlich die verdienten Gewinner der Segel-Stadtmeisterschaft geehrt, bevor der Regatta-Abend am Vereinsheim Schussen ausklang.