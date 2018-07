Amici di Imperia soll die sechste Partnerschaftsstadt von Friedrichshafen werden. Mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung im GZH haben Imperias Bürgermeister Dr. Paolo Strescino und Oberbürgermeister Andreas Brand den ersten Schritt getan. Den Weg hatten sowohl Häfler Bürger als auch die Imperiesi im Vorfeld schon bereitet.

Beide offizielle Amtsträger waren sich einig: die Bürger Friedrichshafens und die Imperias seien den richtigen Weg gegangen, um eine ausdauernde und gelebte Partnerschaft zu sichern. Allen voran Mimmo Navatta, Vorsitzender der Amici die Imperia, hätte den Austausch von unten aufgebaut. Sprich: die Bürger hätten erst auf privater Ebene Kontakte gesucht und gepflegt, um dann den offiziellen Weg der Städtepartnerschaft zu gehen.{element}

„Eine Partnerschaft kann nur gelingen, wenn die Bürger sie mit Leben füllen“, betonte OB Brand bei der Unterzeichnung der Absichtserklärung am Samstag. Die Motivation der Beteiligten spiele eine kleine Rolle: Ob es nur die Lust auf neue Kontakte und Gespräche sei oder das Interesse an einer anderen Landschaft, Kultur und Stadt oder – so wie am Samstag geschehen – der intensive Austausch zwischen einer Delegation von Handelsvertretern und Hoteliers aus Imperia, die sich vor Ort mit Häflern aus den selben Branchen über mögliche Kontakte austauschten. Geplant sind auch ein Austausch von Auszubildenden, verschiedene Workshops zu möglicher Zusammenarbeit der einzelnen Branchen und vieles mehr.

„Dies ist eine Partnerschaft der Taten und nicht der Worte, die Faszination Italien hat jetzt einen Namen: Imperia,“ sagte der OB abschließend. Paolo Strescini verband den Besuch am Samstag mit einer Einladung zur „Fiera Olioliva“, dem Olivenfest Ende November in seiner Heimatstadt. Er hoffe auf eine ergiebige Partnerschaft. Dass diese schon gelebt wird, machte die Rede Mimmo Navattas deutlich, der einen kurzen Rückblick der Anfänge vor drei Jahren gab. Er freute sich in Anlehnung an die Ausdrucksweise im Häfler Gemeinderat darüber, „dass aus einem Techtelmechtel der beiden Städte eine echte Beziehung wird“.

Mit Blick auf das geeinte Europa, das dann mit Leben gefüllt werde, wenn die Menschen daran arbeiteten, begrüßte er jetzt den offiziellen Schritt. Die Absichtserklärung sei eine Verlobung. Das Eheversprechen ist also gegeben, geheiratet wird im Jahr 2012. Dann soll die Städtepartnerschaftsurkunde unterzeichnet werden. (lys)