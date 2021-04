Dienstleistungen in der Schweiz abwickeln

An die Durchführung von Montage, Werklieferungen, Werkleistungen und Bauarbeiten in der Schweiz sind rechtliche, steuerliche und administrative Auflagen geknüpft. Deren Nichteinhaltung ist teuer und kann sogar strafrechtliche Konsequenzen haben. Die kostenfreie Online-Informationsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben am Dienstag, 20. April, 10 bis 11.30 Uhr, vermittelt die wichtigsten Aspekte des schweizerischen Entsendegesetzes anhand von Praxisfällen. Die Veranstaltung informiert über Melde- und Bewilligungsverfahren, Steuerpflichten und die Neuerungen im Versandhandel. Eine Anmeldung ist unter www.weingarten.ihk.de, Nummer 165132289, zwingend erforderlich.

Ansprechpartner ist Edwin Biegger, Geschäftsbereich Recht und Steuer, International, Telefon 0751 / 40 91 73,