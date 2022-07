Wenn zuviele Rechnungen ins Haus flattern

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

I woiß it, ob Sie des wisset,

dass sie de Rege zahle müsset,

wenn er durch ihr‘ Dachrinn düst

und zur Kläralag na fließt.

Die Stadt, die bittet Sie zur Kasse

für sotter Niederschläge Wasser.

Als Hausbesitzer war ganz klar,

dass i gebührepflichtig war.

Und so flattret jedes Jahr

drei Bescheide mir ins Haus

und weiset die Gebühre aus:

Für Abstellplatz, Garasch und Haus

holt des Geld me aus mir raus.

Die Bürgerpflicht war Recht und klar,

solang i Hausbesitzer war.

Doch mir hent verkauft das Haus

und zoget im September aus.

Das Ravensburger Amtsgericht

„Verkauf o.k.!“ noch zu uns spricht.

Dann die Stadt mir informieret,

wo jetzetle mir residieret.

Letzscht Woch, da bin i ausgeflippt.

Koi Sau glaubt, dass es sowas gibt:

Drei Briefle saget da zu mir,

für de Rege wellet mir

die Regewasserschutzgebühr.

Und die Briefle, wohl a Spässle,

ginget an mei alts Adressle.

Isch des System, frag i mi offe,

oder isch es bloß blöd g’loffe?