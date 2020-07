Diebesduo stiehlt Spendenkasse aus Moschee

Wie die Polizei berichtet, haben zwei Männer am Mittwochmittag kurz nach 13 Uhr die Spendenkasse aus der Moschee in der Teuringer Straße gestohlen. Das Diebesduo riss die an der Wand befestigte Geldkassette herunter und nahm sie mit. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahls sucht das Polizeirevier Friedrichshafen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Beim ersten Täter soll es sich um einen schlanken Mann handeln, der weiß gekleidet war. Er trug schwarze Schuhe, einen hellen Mundschutz und eine schwarz-weiße Mütze. Der zweite Täter wird als stämmig beschrieben und war dunkel bis schwarz bekleidet. Er trug eine knielange Hose, eine schwarze Mütze und einen hellen Mundschutz. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter die Kasse beim Verlassen in eine helle Tasche packten, die sie mit sich führten.