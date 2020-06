Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in einem Baumarkt in der Ailinger Straße mehrere Gegenstände gestohlen. Nachdem eine Frau den Kassenbereich passierte, wartete ihr männlicher Mittäter vor der Kasse auf seine Komplizin, heißt es im Polizeibericht. Als der Ladendetektiv die Frau vor dem Verlassen des Gebäudes am Arm festhielt und auf den Diebstahl ansprach, wurde er vom Mittäter von hinten angegriffen und geschlagen.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend vor den Baumarkt, wo der Mann dem Geschädigten mit einem Stuhl in den Nacken schlug. Kurz bevor die Tatverdächtigen in Richtung Beethovenstraße flüchten konnten, gelang es dem Detektiv, der Frau die Einkaufstasche samt Diebesgut zu entreißen.