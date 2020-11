Diebe leeren Opferstock in der Kirche St. Nikolaus in Friedrichshafen

Schon seit mehreren Wochen fällt dem Messmer der Kirche St. Nikolaus in Friedrichshafen auf, dass regelmäßig Geld aus einem Opferstock fehlt. In der Folge konnten zwei Frauen beobachtet werden, die sich längere Zeit an dem Opferstock zu schaffen machten. Die beiden Frauen sind rund 30 Jahre alt, die eine hat eine kräftige Figur und schulterlanges mittelblondes Haar. Die andere ist schlank und hat dunkle, bis zur Hüfte reichende Haare. Beide sind 160 bis 165 Zentimeter groß. Der Schaden wird bislang auf mehrere Hundert Euro geschätzt, heißt es im Polizeibericht.

Personen, die Angaben zu den Täterinnen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei zu melden unter Telefon 07541 / 36 14 20.