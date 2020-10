Gleich sechs Schüler des Karl-Maybach-Gymnasiums im Alter von 16 bis 17 Jahren sind am Dienstagmittag gegen 14.45 Uhr Opfer eines Diebstahls geworden. Unbekannte Täter hatten aus Ablagefächern sechs Schulrucksäcke samt Inhalt entwendet, berichtet die Polizei.

Bislang konnten zwei der Rucksäcke in einem Gebüsch in Richtung des Riedleparks, etwa 100 Meter von der Schule entfernt, aufgefunden werden. In den Rucksäcken befinden sich hauptsächlich Schulutensilien sowie die der Schule gehörende Taschenrechner WTR.